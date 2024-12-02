Зеленский готов к остановке конфликта без немедленного возвращения территорий

Он уточнил, что после принятия в НАТО намерен работать над возвращением территорий "дипломатическим путем"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский допустил остановку "горячей фазы" конфликта в том случае, если подконтрольные Киеву территории возьмут "под зонтик" НАТО.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Это то, что мы должны делать быстро", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

"Факт, что это решение, чтобы остановить горячую фазу войны, потому что мы можем дать членство в НАТО части, которая под нашим контролем", - сказал Зеленский, уточнив, что после этого он намерен работать над возвращением территорий "дипломатическим путем". По его словам, Украина такое предложение ранее не рассматривала лишь потому, что никто не предлагал этого официально.

Заявление Зеленского уже вызвало бурную реакцию на Украине. Как отмечает издание "Страна", это первое заявление Зеленского с февраля 2022 года о том, что он готов завершать конфликт без возвращения утраченных территорий.

Ранее украинские власти регулярно заявляли, что Украина не может быть принята в НАТО частично, а конфликт будет продолжаться до достижения ею границ 1991 года. Лишь на этой неделе глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил, что Украина может начать переговоры с Россией, не требуя отвода ее войск к границам 1991 года. По его словам, ситуация должна вернуться к состоянию, по крайней мере, на 23 февраля 2022 года.

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Киев российский мирный план отверг. После массированной атаки ВСУ на Курскую область, которая началась 6 августа, российский лидер заявил, что переговоры с правительством, атакующим гражданских лиц, бессмысленны.