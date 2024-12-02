Постпред РФ: Запад не воспринимает доказательства применения Украиной химоружия

Вместо этого они всячески стараются представить РФ нарушителем Конвенции о запрещении химического оружия, отметил Владимир Тарабрин

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Западные страны категорически не хотят воспринимать доказательства и предостережения России, касающиеся применения киевским режимом химоружия. Об этом заявил журналистам посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, комментируя итоги прошедшей в Гааге Конференции государств - участников организации.

"Мы вполне ожидаемо сталкиваемся с категорическим нежеланием стран Запада воспринимать их, - отметил он. - Это и понятно - политическая конъюнктура не позволяет США и их союзникам критически взглянуть на неправомерные деяния своего подопечного". Вместо этого, обратил внимание дипломат, они всячески стараются представить РФ нарушителем Конвенции о запрещении химического оружия.

"К счастью, большинство самостоятельно думающих государств в ОЗХО все же здраво оценивают ситуацию и выступают за соблюдение духа и буквы конвенции, - подчеркнул Тарабрин. - В выступлениях ряда стран звучит озабоченность в отношении предоставляемых Россией материалов о применении или подготовке к применению химоружия в зоне проведения специальной военной операции".

В этом контексте постпред выразил надежду, что технический секретариат ОЗХО не будет втянут в политические игры и будет действовать беспристрастно, объективно и с надлежащим профессионализмом.