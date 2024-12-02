Россия не видит необходимости в расследовании на Украине под эгидой ОЗХО

Москва не хочет подвергать опасности жизнь и здоровье международных экспертов, а также обладает достаточной экспертизой для выявления применения химического оружия, заявил посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Россия не видит необходимости в привлечении специалистов технического секретариата ОЗХО для проведения расследований из-за возможного применения отравляющих веществ в зоне специальной военной операции. Об этом заявил журналистам посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

По его словам, Россия, во-первых, не хочет "подвергать опасности жизнь и здоровье международных экспертов в условиях весьма интенсивного использования на линии боевого соприкосновения различных средств поражения, начиная от БПЛА и заканчивая различными артиллерийскими системами". Кроме того, "РФ обладает достаточной экспертизой для выявления фактов применения химического оружия <...> и проводит национальные расследования, как того требуют положения Конвенции о запрещении химического оружия", подчеркнул дипломат.