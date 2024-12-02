Корабли Балтийского флота отработали тактику ракетных пусков "Калибрами"

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 (шифр "Буян-М") с заводским номером 641 на испытаниях, Балтийск, ноябрь 2023 года.

Все назначенные цели были успешно поражены

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) "Град", "Советск" и "Наро-Фоминск" Балтийского флота провели учения по нанесению группового удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования "Калибр" по береговым объектам условного противника, не выходя из пункта базирования, сообщила пресс-служба флота.

"В рамках плановой тренировки специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей МРК выполнили электронные одиночные и залповые пуски по назначенным целям, имитирующим скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника", - говорится в сообщении.

По данным объективного контроля, в результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены, отметили в пресс-службе.

"Стрельбы проходили в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей", - сообщили в пресс-службе.

Подобные тренировки с экипажами кораблей - носителей ракетных комплексов "Калибр-НК" проводятся на регулярной основе.