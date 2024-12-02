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Военное обозрение

Тысяча полётов и ни одного инцидента: крупное достижение истребителя KF-21

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Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейский концерн Korea Aerospace Industries (KAI) объявил о крупном достижении истребителя KF-21 Boramae. Как утверждается, он успешно совершил тысячу испытательных полётов, при этом не произошло ни одного инцидента.

С момента своего первого полёта в июле 2022 года KF-21 прошёл обширную программу тестирования, в том числе на сверхзвуковой скорости, на большой высоте и выполняя сложные манёвры.

KF-21 укрепил свою репутацию надёжного и технологичного самолёта. Он станет самым безопасным в мире

- отмечается в западной прессе.

Как указывается, идущая в мире гонка в разработке истребителей 5-го поколения выявила различные подходы к облику самолётов.

Российский Су-57 делает упор на скрытность, сверхманевренность и гиперзвуковое вооружение для достижения превосходства в воздухе и выполнения ударных задач. Китайский J-20 уделяет приоритетное внимание малозаметности и дальнобойности. В то же время турецкий KAAN и южнокорейский KF-21 отражают стремление к созданию собственных разработок с передовой авионикой и функциями малозаметности. К 2030-м годам Индия планирует представить истребитель-«невидимку» AMCA с использованием систем на основе ИИ.

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Страны
Индия
Китай
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Южная Корея
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