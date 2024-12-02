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Военное обозрение

КСИР: Иран предупредил Турцию, чтобы та не вмешивалась в дела Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Иран предупредил Турцию, чтобы та не вмешивалась в дела Сирии, говорится в заявлении КСИР. В Исламской Республике подчеркивают, что Анкара пребывает на территории САР нелегитимно. В то же время Москва и Тегеран находятся там на законных основаниях, с разрешения властей Дамаска.

Напомним, что в Сирии прямо сейчас идет масштабное наступление исламистских групп на позиции правительственных войск в провинции Алеппо в северной «зоне деэскалации». При этом в атаках участвуют группировки, лояльные Турции.

Основную роль в текущем наступлении приняла на себя группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической запрещена). Целью исламистов объявлено «сдерживание сирийских войск и их шиитских союзников».

Что характерно, события происходят в идлибской зоне, за которую формально несет ответственность Турция как участница астанинского формата. При этом некоторые эксперты обращают внимание на то, что свое наступление боевики начали в момент стагнации переговоров между Анкарой и Дамаском о нормализации двусторонних отношений.

Ранее Минобороны САР сообщало, что боевики на севере страны предприняли наступление широким фронтом, задействовав средние и тяжелые вооружения. При этом совместный штаб идлибских группировок заявляет, что его подразделениям уже удалось захватить критические объекты сирийской армии и приблизиться к центру провинции Алеппо.

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Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
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