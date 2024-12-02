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РИА Новости

Минобороны подало в суд на красноярского производителя спутников

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Минобороны подало иск на 4,6 млрд руб к производителю спутников ИСС им.Решетнева

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Министерство обороны России в иске, поданном в арбитражный суд Москвы, просит взыскать более 4,6 миллиарда рублей с производящего космические аппараты красноярского АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (ИСС), говорится в материалах суда.

Иск поступил в суд 15 ноября, он уже принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 17 января. Минобороны взыскивает с ИСС неустойку по госконтракту от 1 сентября 2014 года. Предмет контракта и другие подробности в опубликованных материалах суда не раскрываются.

Стороны уже судились по поводу исполнения этого контракта. В июле 2022 года Минобороны потребовало взыскать с красноярского предприятия около 2,4 миллиарда рублей неустойки. Впоследствии суд объединил этот иск с еще одним спором, вытекающим из этого же контракта, и перешел к разбирательству в закрытом режиме. Чем оно закончилось, не сообщалось.

ИСС - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос", занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. В частности, предприятие производит спутники для российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Система используется, например, в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.

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