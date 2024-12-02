Видеозаписи докладов и дискуссии с конференции "Огарковские чтения - 2024"

26 ноября 2024 года в Москве состоялась седьмая ежегодная конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова. Организатором выступил Центр анализа стратегий и технологий.

Публикуем видеозаписи докладов и панельной дискуссии в плейлисте мероприятия на Rutube-канале ЦАСТ.

1. Вступительная речь на конференции "Огарковские чтения - 2024"

Юрий Балуевский, начальник Генерального штаба ВС РФ (2004-2008), председатель Организационного комитета Огарковских чтений

2. Доклад "Перспективы применения искусственного интеллекта в военном деле"

Сергей Денисенцев, консультант ЦАСТ

3. Доклад "Некоторые вопросы эволюции тактики подразделений и частей сухопутных войск. Опыт СВО, война в Газе и Ливане, и др."

Андрей Демуренко, член организационного комитета Огарковских чтений, полковник Генерального Штаба ВС России в отставке.

4. Панельная дискуссия "Пределы абсолютного оружия: ядерный фактор в системе стратегического сдерживания"

Модератор: Юрий Балуевский

Алексей Кривопалов, историк, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Дмитрий Стефанович, научный сотрудник ИМЭМО РАН, консультант ЦАСТ

5. Доклад "Ключевые направления развития перспективных вооружений и военной техники и военной науки (на основе уроков СВО)"

Юрий Балуевский

Партнеры мероприятия - АО "Уральский завод гражданской авиации", АО "Специальный технологический центр" и АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", официальный спонсор - ПАО "Промсвязьбанк".

Приятного и полезного просмотра!

https://rutube.ru/plst/711073