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ТАСС

В США заявили, что Украина должна мобилизовать всю страну

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: topwar.ru

Член Палаты представителей Конгресса Виктория Спартц считает, что нельзя надеяться только на молодых смелых людей, которые будут умирать за всех остальных

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц (республиканка от штата Индиана), родившаяся на Украине, заявила о необходимости всеобщей мобилизации на Украине.

"Вы должны перевести всю страну на военный лад, и это нужно было сделать два года назад, когда один из генералов предложил увеличить набор рекрутов и готовить их для замены тех, кто уже долго находится на передовой", - сказала Спартц в интервью телекомпании CNN. Однако, по ее словам, этот генерал был уволен, а его место заняли "марионетки", которые "не стремятся к реальной подготовке страны к войне".

Спартц также указала, что Украина должна прибегнуть к всеобщей мобилизации. "От ребенка до пожилого человека все должны вносить свой вклад в войну. Нельзя надеяться только на молодых смелых людей, которые будут умирать за всех остальных", - заявила она.

В апреле Спартц выступила против выделения помощи Киеву в размере $60 млрд, так как, по ее словам, США "не могут допустить этих бесконечных войн". Спартц требует от администрации президента США более четкой стратегии по украинскому конфликту и считает, что помощь должна предоставляться в виде кредитов.

На Украине в последние месяцы стала подниматься тема снижения мобилизационного возраста, который сейчас составляет 25 лет. В октябре секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко подчеркнул, что снижение возраста мобилизации до 18 лет является настойчивым требованием американских партнеров. Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский признавал, что представители Запада периодически предлагают Киеву подумать о снижении возраста мобилизации в украинскую армию с 25 до 18 лет. О том, что эта тема обсуждается на переговорах с США, сообщил в конце ноября представитель МИД Украины Георгий Тихий. 

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