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ТАСС

Глава MI6 признал участие Британии в скрытых операциях на Украине

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Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне. Архивное фото
Штаб-квартира внешней разведки Великобритании MI6 в Лондоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alastair Grant

Цена этой поддержки "хорошо известна", отметил Ричард Мур

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники британских спецслужб принимают участие в скрытых операциях, направленных на оказание помощи Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщил глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI6 Ричард Мур.

"После [Второй мировой] войны Управление специальных операций слилось с Секретной разведывательной службой (MI6). Мы высоко ценим свое наследие в вопросе скрытых действий, которое мы сохраняем и сегодня, помогая Украине бороться с российским вторжением", - сказал Мур, выступая в посольстве Великобритании в Париже.

Говоря об оказании поддержки Киеву, он отметил, что ее цена "хорошо известна". "Но цена отказа от этой поддержки будет бесконечно выше", - считает Мур. По его оценке, в случае успеха РФ на Украине Запад столкнется с ростом угроз со стороны КНР, Ирана и КНДР.

Глава MI6 также отметил, что "ядерные амбиции" Ирана несут угрозу международной и региональной стабильности. При этом он добавил, что поддерживаемые Тегераном вооруженные группировки на Ближнем Востоке "получили серьезные удары" в результате конфликтов в секторе Газа и Ливане. Рассуждая об отношениях с КНР, Мур указал, что Лондон и Пекин конкурируют друг с другом в различных сферах, а их ценности "часто не совпадают". "Мы в MI6 сохраняем открытыми каналы связи со своими китайскими коллегами", - подчеркнул он. 

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