Данные предложили хранить в алмазах

Создан алмазный носитель для длительного хранения данных

Международная группа ученых рассказала о методе, который позволяет хранить информацию на оптическом диске на основе алмазов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые заявили, что твердотельные накопители и оптические диски имеют свой ресурс, поэтому могут хранить цифровые данные в течение лишь нескольких десятков лет. Специалисты создали алмазный носитель, который отличается высокой емкостью, прочностью и износостойкостью.

По их словам, оптический носитель на основе алмаза, который имеет размеры обычного диска Blu-ray, может уместить в 2000 раз больше данных — порядка 100 терабайт. Срок жизни алмазного диска в десятки раз превышает ресурс обычного DVD.

В материале говорится, что записывать данные на такой носитель нужно с помощью лазера. Импульсы меняют внутреннюю структуру алмаза, создавая крошечные пустые пространства на атомном уровне. Ученым удалось добиться рекордной плотности хранения в 1,85 терабайт на кубический сантиметр.

Метод продемонстрировал высокую надежность — данные на алмазный носитель записываются с точностью 99 процентов. Инженерам уже удалось записать на алмаз архив с историческими фотографиями и считать информацию.

Ранее международная группа ученых заявила, что жизнь на Земле могла появиться благодаря сульфидам железа. В результате их реакции возникли химические процессы, предшествовавшие появлению жизни.