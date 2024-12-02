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Названы лауреаты премии имени Огаркова в 2024 году

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На конференции "Огарковские чтения - 2024" наградили лауреатов премии имени маршала Советского Союза Николая Васильевича Огаркова. За достижения по итогам десятилетия отмечен Андрей Григорьев, бывший генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ). Лауреатом года стал Семен Пегов, военный корреспондент и основатель проекта WarGonzo.

Председатель оргкомитета конференции генерал армии Юрий Балуевский вручает премию Андрею Григорьеву (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Премию за Семена Пегова, а также современный бронежилет - жизненно важный атрибут военного корреспондента - получил Владислав Шамин, продюссер проекта WarGonzo (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

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ФПИ
Персоны
Балуевский Юрий
Григорьев Андрей
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