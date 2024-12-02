ВМС Сингапура сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Челленджер"

ЦАМТО, 29 ноября. Минобороны Сингапура объявило о состоявшейся 25 ноября церемонии снятия с вооружения ВМС страны двух оставшихся дизель-электрических подводных лодок класса "Челленджер" (ранее "Сьермен").

Мероприятие, посвященное выводу из боевого состава флота ДЭПЛ "Конкерор" и "Чифтен", было проведено на военно-морской базе "Чанги" 25 ноября с участием командующего ВМС контр-адмирала Шона Вата. Церемония ознаменовала окончательную передачу задач от подводных лодок класса "Челленджер" НАПЛ класса "Инвинсибл".

Как сообщал ЦАМТО, пять ДЭПЛ класса "Челленджер" (ранее "Сьебьернен") подводным водоизмещением 1229 т были построены компанией Kockums в 1967-1968 гг. для ВМС Швеции и после снятия с вооружения и ремонта закуплены ВМС Сингапура в рамках программ "Рикен I" ("Сьебьернен") и "Рикен II" ("Сьермен", "Сьелейонет", "Сьехунден") в 1995 и 1997 годах, соответственно. Целью закупки было приобретение сингапурскими моряками опыта эксплуатации подлодок. Пятая подводная лодка серии была поставлена в качестве источника запчастей.

ДЭПЛ "Челленджер" (ранее "Сьебьернен") и "Центурион" ("Сьермен") были переданы ВМС Сингапура в сентябре 1997 и мае 1999 года, соответственно. Они были сняты с вооружения ранее – в марте 2015 года. "Конкерор" (ранее "Сьелейонет") и "Чифтен" ("Сьехунден") были приняты на вооружение ВМС Сингапура в июле 2000 года и августе 2002 года, соответственно.

В кулуарах мероприятия 25 ноября командующий ВМС Сингапура также провел церемонию открытия новой школы подготовки подводников STS (Submarine Training School). Школа, названная в честь подлодок "Челленджер", знаменует важную веху в истории развития подводного флота Сингапура. Она является комплексным учебным центром, где используются новые технологические достижения для повышения реалистичности, эффективности и результативности обучения. Школа STS оснащена тренажерами для индивидуальной и групповой подготовки личного состава в реалистичной, но безопасной среде.