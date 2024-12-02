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ЦАМТО

ВМС Сингапура сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Челленджер"

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Первая полученная ВМС Сингапура большая неатомная подводная лодка Impeccable германской постройки проекта 218SG, 20.07.2023 (С) министерство национальной обороны Сингапура
Первая полученная ВМС Сингапура большая неатомная подводная лодка Impeccable германской постройки проекта 218SG, 20.07.2023 (С) министерство национальной обороны Сингапура.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 29 ноября. Минобороны Сингапура объявило о состоявшейся 25 ноября церемонии снятия с вооружения ВМС страны двух оставшихся дизель-электрических подводных лодок класса "Челленджер" (ранее "Сьермен").

Мероприятие, посвященное выводу из боевого состава флота ДЭПЛ "Конкерор" и "Чифтен", было проведено на военно-морской базе "Чанги" 25 ноября с участием командующего ВМС контр-адмирала Шона Вата. Церемония ознаменовала окончательную передачу задач от подводных лодок класса "Челленджер" НАПЛ класса "Инвинсибл".

Как сообщал ЦАМТО, пять ДЭПЛ класса "Челленджер" (ранее "Сьебьернен") подводным водоизмещением 1229 т были построены компанией Kockums в 1967-1968 гг. для ВМС Швеции и после снятия с вооружения и ремонта закуплены ВМС Сингапура в рамках программ "Рикен I" ("Сьебьернен") и "Рикен II" ("Сьермен", "Сьелейонет", "Сьехунден") в 1995 и 1997 годах, соответственно. Целью закупки было приобретение сингапурскими моряками опыта эксплуатации подлодок. Пятая подводная лодка серии была поставлена в качестве источника запчастей.

ДЭПЛ "Челленджер" (ранее "Сьебьернен") и "Центурион" ("Сьермен") были переданы ВМС Сингапура в сентябре 1997 и мае 1999 года, соответственно. Они были сняты с вооружения ранее – в марте 2015 года. "Конкерор" (ранее "Сьелейонет") и "Чифтен" ("Сьехунден") были приняты на вооружение ВМС Сингапура в июле 2000 года и августе 2002 года, соответственно.

В кулуарах мероприятия 25 ноября командующий ВМС Сингапура также провел церемонию открытия новой школы подготовки подводников STS (Submarine Training School). Школа, названная в честь подлодок "Челленджер", знаменует важную веху в истории развития подводного флота Сингапура. Она является комплексным учебным центром, где используются новые технологические достижения для повышения реалистичности, эффективности и результативности обучения. Школа STS оснащена тренажерами для индивидуальной и групповой подготовки личного состава в реалистичной, но безопасной среде.

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Страны
Сингапуp
Швеция
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