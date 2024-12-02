Южнокорейский флот усилился эсминцем нового поколения

На верфи компании Hyundai Heavy Industries в Ульсане состоялась церемония передачи южнокорейским ВМС эсминца "Чонджо Великий" (Jeongjo the Great). Как уточняет Naval News, это головной эсминец класса KDX-III второй партии Batch 2.

Торжественная церемония прошла в среду, 27 ноября, в присутствии более 20 официальных лиц из семи стран, включая консула США Нолана Баркхауса, посла Эквадора Патрисио Эстебана Троя Суареса, заместителя посла Польши Артура Градзюка, а также представителей Марокко, Чили, Таиланда и Перу. Как отмечает Naval News, мероприятие подчеркнуло глобальный интерес к судостроительным компетенциям Южной Кореи.

Передача южнокорейскому флоту эсминца "Чонджо Великий" Hyundai Heavy Industries

После церемонии участники осмотрели верфь Hyundai Heavy Industries, где поднялись на борт новейшего фрегата "Чхунгнам" (Chungnam), который планируют передать ВМС Южной Кореи в следующем месяце.

Среди иностранных делегаций, принявших участие в мероприятии, такие страны, как Польша и Перу, считаются потенциальными заказчиками в сфере кораблестроения.

Переданный южнокорейскому флоту корабль назван в честь почитаемого корейским народом короля Чонджо Великого, правившего с 1776 по 1800 годы. Считается, что он руководил возрождением поздней династии Чосон.

Компания Hyundai Heavy Industries получила контракт на сумму 565 млн долларов США на постройку первого эсминца второй партии класса KDX-III в октябре 2019 года. Постройка эсминца "Чонджо Великий" стартовала в феврале 2021 года, а закладка корабля состоялась в октябре. В июле 2022 года эсминец спустили на воду.

Программа постройки второй партии эсминцев класса KDX-III предусматривает поставку трех эсминцев с интервалом сдачи в два года.

Первая тройка 7600-тонных эсминцев KDX-III поступила на вооружение ВМС Южной Кореи в период с 2008 по 2012 годы. Эти корабли создавались по образцу американских эсминцев класса "Арли Бёрк". KDX-III стали первыми кораблями южнокорейского флота, оснащенными системой "Иджис", которая позволяет сбивать баллистические ракеты.

Корабли второй партии строят по модернизированному проекту. В частности, увеличены размерения эсминцев: длина корпуса достигает 170 метров (на 4 метра больше первых трех), ширина – 21 метр, а водоизмещение составляет до 8300 тонн.

Ожидается, что эти эсминцы смогут развивать скорость до 30 узлов. Экипаж – 300 человек.

Арсенал эсминца класса KDX-III включает: 80 зенитных ракет SM-2 версий Block IIIB/IV, 16 противокорабельных ракет SSM-700K южнокорейской LIGNex1, 32 крылатые ракеты Hyunmoo-III (дальность поражения – до 1500 км) и зенитно-ракетный комплекс K-SAAM. Также корабли оснащены 127-мм артустановкой Mk.45, 324-мм торпедными аппаратами и 30-мм зенитной артсистемой типа CIWS.