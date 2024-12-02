В ОСК состоялась рабочая встреча Николая Патрушева с руководством корпорации

ЦАМТО, 29 ноября. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провел встречу с руководством ОСК.

Н.Патрушев обсудил с председателем совета директоров Андреем Костиным и генеральным директором ОСК Андреем Пучковым ключевые направления деятельности, текущие планы и стратегию развития корпорации.

Н.Патрушев подчеркнул, что вопросы развития судостроения в нашей стране стоят на контроле главы государства. По его словам, в 2024 году президент В.Путин дал ряд поручений в сфере судостроения, и важно продолжить работу по их безусловному исполнению.

Помощник президента России сделал акцент на необходимости повышения эффективности работы предприятий судостроительного комплекса, модернизации производственных мощностей, внедрения аддитивных технологий, цифровизации производственных процессов, достижения технологической независимости отрасли и улучшения финансового состояния судостроительных организаций.

Темой обсуждения стала подготовка отрасли к переходу на концепцию "Судостроение 4.0", которая предусматривает применение крупноблочного строительства, роботизацию, масштабную цифровизацию производства.

Отдельное внимание уделено развитию кадрового потенциала. А.Пучков отметил, что корпорация выстроила сотрудничество с профильными колледжами, техникумами и вузами. В частности, ОСК совместно с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом запустила интегрированную систему подготовки кадров в рамках проекта "Завод-ВТУЗ".

Помощник президента, председатель Морской коллегии поделился своим наблюдением от посещения предприятий ОСК в текущем году, отметив высокий потенциал и наработанные компетенции, которые позволяют качественно выполнять как государственные, так и коммерческие заказы.

Н.Патрушев, А.Костин и А.Пучков договорились о том, что поднятые в ходе встречи проблемные вопросы будут подробно рассмотрены на заседаниях рабочих органов Морской коллегии.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".