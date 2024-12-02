Песков назвал ответной акцией удар РФ по объектам ВПК Украины

Удар России по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины является ответной акцией. Об этом 29 ноября заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Воздушный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам, которые имеют прямое или косвенное отношение к обеспечению деятельности военно-промышленного комплекса Украины был ответной акцией», — заявил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, касающийся возмущения президента США Джо Байдена по поводу атаки РФ на объекты ВПК Украины.

По словам Пескова, этот ответ последовал на двукратное применение американских ракет со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по целям на территории РФ. Опираясь на слова президента России Владимира Путина, который называл решение о разрешении использования иностранных ракет безответственным и эскалирующим, представитель Кремля добавил, что каждое подобное применение будет получать соответствующий ответ.

21 ноября президент России сообщил, что Украина применила против российского государства западное дальнобойное оружие, из-за чего региональный конфликт приобрел элементы глобального. Он также рассказал, что в боевых условиях прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — баллистической ракеты «Орешник».

До этого, 19 ноября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» в Брянской области сбили пять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ, и повредили еще одну. Обломки последней упали на территории военного объекта, обошлось без жертв и разрушений.

Спецоперация по защите Донбасса, начавшаяся 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.