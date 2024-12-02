"Алмаз-Антей" представит высокотехнологичную медтехнику на выставке в Москве

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Современное высокотехнологичное отечественное медицинское оборудование для диагностики, хирургии, реабилитации и стоматологии продемонстрирует концерн ВКО "Алмаз-Антей" на международной выставке "Здравоохранение-2024", которая пройдет в Москве со 2 по 6 декабря, сообщает пресс-служба концерна.

"Создание современного медицинского оборудования является одним из важнейших направлений работы концерна в рамках стратегии по диверсификации производства. Наша продукция по ряду технических и функциональных характеристик не только не уступает зарубежным образцам, но и зачастую превосходит их, а также куда более привлекательна с точки зрения ценообразования и сервисного обслуживания", - сказал заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров, слова которого приводятся в распространенном в пятницу сообщении.

Он отметил, что современное высокотехнологичное оборудование для диагностики, хирургии и реабилитации, производимое концерном, уже успешно используется в российских медицинских учреждениях. "При этом мы постоянно повышаем уровень локализации компонентной базы и комплектующих, используемых для создания и производства наших образцов", - подчеркнул Ведров.

По информации пресс-службы, в экспозиции концерна будут, в частности, представлены натурные образцы высокотехнологичного рентгенодиагностического оборудования серии Р-600 (телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс с томосинтезом "Полидиагност" и цифровой рентгенодиагностический комплекс "Униарм-флюорограф"), предназначенные для проведения рентгенографических и рентгеноскопических исследований.

Участники выставки смогут также увидеть систему оптической навигации для проведения нейрохирургических операций "Мультитрек", которая позволяет хирургу планировать оперативное вмешательство и контролировать свои действия, наблюдая на экране монитора движение инструментов в оперируемой области. Виртуальная модель операционного поля создается заранее с помощью КТ- или МРТ-исследования. Система "видит" световозвращающие маркеры на хирургическом инструменте и создает его цифровой образ в виртуальном операционном поле с очень высокой точностью.

Кроме того, будут представлены роботизированные экзоскелеты Remotion, предназначенные для восстановления пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей, а также термометр для непрерывного измерения температуры тела "Темис", который состоит из специального датчика и контроллера. При фиксации на теле человека датчик считывает температуру и передает на контроллер устройства, который обрабатывает сигнал и посредством встроенного bluetooth модуля отправляет данные на смартфон. Участники выставки смогут ознакомиться с аппаратом "Искратон", предназначенным для лечения неврологических, дерматологических, стоматологических, отоларингологичских, проктологических, гинекологических заболеваний методом лекарственного электрофореза.

"Впервые будет представлен многофункциональный пятикоординатный фрезерно-шлифовальный обрабатывающий центр для стоматологии "Триумфус Премьер". Он служит для изготовления зубопротезных, стоматологических конструкций и элементов протезирования на дентальных имплантах, получаемых из традиционно применяемых в стоматологии материалов. "Триумфус Премьер" может размещаться непосредственно в стоматологических клиниках (кабинетах)", - сказано в сообщении.

Пресс-служба информирует, что специалисты концерна примут участие в деловой программе форума, изучат и проанализируют потребности медицинских организаций в отечественном оборудовании, проведут ряд встреч и переговоров, на которых обсудят перспективы сотрудничества.