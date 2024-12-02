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ЦАМТО

В Польшу доставлена очередная партия ОБТ K2 "Блэк Пантер"

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Южнокорейский танк Black Panther K2 в польском военно-морском порту Гдыня, Польша. 6 декабря 2022 года
Южнокорейский танк Black Panther K2 в польском военно-морском порту Гдыня, Польша. 6 декабря 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

ЦАМТО, 29 ноября. Агентство вооружений МНО Польши 28 ноября сообщило о доставке в порт Гданьск очередной партии из 6 ОБТ K2 "Блэк Пантер" южнокорейского производства.

Ранее, 13 ноября, в Польшу были доставлены 9 танков K2. Прибывшая 28 ноября партия является предпоследней в этом году. До конца года в страну должны быть доставлены еще 7 новых ОБТ.

Согласно информации агентства, 6 доставленных танков предназначены для поставки в 9-ю бронекавалерийскую бригаду ВС Польши (Бранево). Первые семь K2 были доставлены в эту бригаду 14 ноября.

На текущий момент в Польшу доставлено в общей сложности 77 из 180 приобретенных у компании Hyundai Rotem танков K2.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с тремя южнокорейскими компаниями рамочные соглашения, связанные с приобретением танков, гусеничных самоходных гаубиц и легких боевых самолетов. Предметом рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem, является приобретение в общей сложности 1000 танков K2 и адаптированной к требованиям ВС Польши версии K2PL вместе с сопутствующей техникой, пакетами обучения и логистики, боеприпасами и технической поддержкой производителя.

Агентство вооружений МНО Польши 26 августа 2022 года подписало с Hyundai Rotem первый исполнительный контракт стоимостью 3,37 млрд. долл. (16 млрд. злотых) на поставку ВС Польши в течение 2022-2025 гг. 180 основных боевых танков K2, включая пакеты обучения, логистики и значительную партию боеприпасов (десятки тысяч 120-мм боеприпасов различных типов).

Первая партия из 10 ОБТ K2 была доставлена в порт Гдыня в декабре 2022 года. В 2023 году Hyundai Rotem поставила в Польшу 22 танка K2. По данным польских оборонных источников, в 2025 году компания планирует поставить в Польшу 96 ед. "Блэк Пантер". Это позволит перевооружить части, входящие в состав 16-й Поморской механизированной дивизии. Остальные танки будут производиться на территории Польши в адаптированной версии K2PL. Они должны быть поставлены в период до 2034 года.

В июле этого года польский государственный оборонный холдинг PGZ и южнокорейская Hyundai Rotem подписали соглашение о совместном производстве танков K2PL в Польше. В настоящее время между подрядчиком и Агентством вооружений МНО Польши ведутся переговоры о подписании второго исполнительного контракта на поставку 180 танков K2PL. Ожидается, что он будет заключен до конца года.

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