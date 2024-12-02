Лавров: информационные войны не спасут неонацистский киевский режим

Глава МИД РФ отметил, что цели и задачи специальной военной операции будут реализованы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Никакие информационные войны не помогут спастись неонацистскому киевскому режиму, цели специальной военной операции будут достигнуты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Никакие информационные войны, ложь и фейки не помогут неонацистскому киевскому режиму, - отметил он. - Цели и задачи специальной военной операции будут реализованы. При этом, как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, мы неизменно отдаем предпочтение мирным, политико-дипломатическим средствам, но любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным, долговременным, если не удастся устранить его первопричины".

В числе этих первопричин глава внешнеполитического ведомства назвал прежде всего "создание долговременных угроз безопасности РФ на западном направлении путем расширения НАТО и попытки поглотить Украину Североатлантическим альянсом".

В той же связи Лавров указал на "систематические действия киевского режима по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны" путем законодательных запретов в гуманитарной и информационной сферах. "Так же, как в гитлеровской Германии, на Украине из библиотек выкидывают книги на русском языке и сдают их в макулатуру", - подчеркнул он.