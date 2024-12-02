«Американское судостроение пришло в упадок»: адмирал ВМС США предложил заказывать военные корабли у Японии и Кореи

Источник изображения: topwar.ru

В конце Второй мировой войны в строю ВМС США было более 6000 действующих кораблей, в 1987 году – 590, в настоящее время – 297. При этом Соединенные Штаты уступили первое место по численности флота Китаю, который обладает 370 вымпелами.

Во многом этот нарастающий разрыв вызван различным потенциалом судостроения: по оценкам ВМС США, производственные мощности Китая в этой отрасли в 232 раза превышают американские. Так, в 2022 году в США в стадии заказа находилось 5 крупных коммерческих судов океанского класса, в КНР – 1794.

Успешность дела состоит в экономии за счет масштаба. Вы её достигаете, когда у вас большой портфель заказов

- говорится в издании Defense One.

Однако в США наблюдается упадок коммерческого судостроения, который начался еще во времена Холодной войны, когда были закрыты многие предприятия, а военного – после распада СССР: из 8 государственных военно-морских верфей осталось лишь 4 со стареющей инфраструктурой, из которых только 2 могут работать с АПЛ (в Вирджинии и Коннектикуте) и не успевают ремонтировать или заменять подлодки так же быстро, как они стареют. При этом решение о поставках АПЛ в Австралию только усиливает давление на и без того нестабильную отрасль.

Но не только АПЛ с удручающе медленной скоростью сходят со стапелей

- отмечается в издании.

Постройка последнего авианосца отстаёт как минимум на 18 месяцев, фрегата FFG-62 [головной класса Constellation] – на 36 месяцев. В целом объём основных работ отстаёт на 3 года. Переломить эту ситуацию можно только путем расширения производственных мощностей, то есть посредством вливания огромных средств в развитие судостроения, и посредством внедрения новых технологий, например, роботизации и цифровой печати металлических деталей.

Источник изображения: topwar.ru

Мы стали менее конкурентоспособными, а строительство наших ВМС, наших боевых кораблей стало намного дороже, потому что осталось гораздо меньше верфей

- говорится в издании.

АПЛ съедают половину бюджета на кораблестроение. Текущий составляет $32 млрд и на него флот рассчитывает построить 10 новых кораблей, но ещё 19 будут выведены из эксплуатации. Таким образом, в 2025 финансовом году ВМС потеряют 9 кораблей.

Нехватка плавсостава приводит к невозможности контролировать весь мировой океан. Так, при возникновении угрозы со стороны хуситов США вынуждены были перебросить большую часть своего флота на Ближний Восток, направляя целые АУГ из Тихого океана, что сделало Тайвань уязвимым.

Одной из проблем является падение качества работ. Так, в октябре было обнаружено, что 26 кораблей получили некачественные сварные швы на верфи HII в Вирджинии. Трудности вызывает и нехватка квалифицированных работников, которые главным образом представлены пенсионерами.

Американское судостроение пришло в упадок

- говорится в издании.

На этом фоне примечательным выглядит заявление контр-адмирала в отставке Марка Монтгомери, который предлагает реалистично взглянуть на стоимость строительства кораблей:

Я не уверен, что стал бы строить эсминцы в Корее или Японии, хотя обе страны строят отличные эсминцы, но я мог бы начать строить там вспомогательные корабли, большие десантные корабли. Я не думаю, что мы пострадаем, если один из классов будут строить они. Строительство новых кораблей и их ремонт должны быть в приоритетном порядке перенесены в более дешёвые места.