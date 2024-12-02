Поставка серийных ОБТ "Алтай" СВ Турции начнется в конце 2025 года

Переданные командованию сухопутных войск Турции для проведения испытаний первых двух образцов основного танка национальной турецкой разработки Altay, изготовленных компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. в так называемой серийной комплектации в исполнении Т1. Сакарья-Арифие, 23.04.2023.

ЦАМТО, 29 ноября. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкие вооруженные силы начнут получать первые серийные ОБТ "Алтай" (Altay) в конце 2025 года.

В обращении к комитету по планированию и бюджету в парламенте Турции 26 ноября Я.Гюлер также сообщил, что в настоящее время танковый парк СВ Турции превышает 3000 ед.

Как уже сообщал ЦАМТО, на бронетанковом заводе в провинции Сакарья 23 апреля 2023 года в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония передачи Вооруженным силам для испытаний первых двух опытных образцов основных боевых танков "Алтай" национальной разработки. Планировалось, что переданные танки пройдут испытания в составе ВС Турции, после чего начнется их серийное производство и поставки. Ожидалось, что испытания будут завершены в 2024 году, а производство начнется в 2025 году.

Глава Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Халук Гергюн объявил о начале строительства сборочного предприятия в Анкаре для серийного производства ОБТ "Алтай" 29 мая 2024 года (на данный момент строительство объекта практически завершено). По его словам, многие подсистемы были локализованы местной промышленностью, добавлены обновленные технологии и инновации для повышения боевых возможностей танка. Все активнее интегрируются цифровые технологии, что позволяет более точно и быстро обнаруживать цель, наводиться и наносить поражение противнику.

Первая партия танков будет оснащена силовыми установками южнокорейского производства. Турецкая компания BMC планирует заменить южнокорейские двигатели национальной версией в 2026 году. В настоящее BMC Power разрабатывает в Турции двигатель BATU мощностью 1500 л.с. для оснащения различных бронированных машин, включая ОБТ "Алтай". Предполагается, что 12-цилиндровый V-образный турбодизельный двигатель с водяным охлаждением будет развивать крутящий момент 4600 нм.

Как заявлено, в процессе реализации проект столкнулись с различными трудностями. Прототип первоначально был оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. немецкой компании MTU Friedrichshafen GmbH, но его поставка была запрещена после решения Берлина ограничить экспорт оружия в Турцию из-за операции Турции в Сирии.

По словам президента Реджепа Эрдогана, с момента начала разработки в 2000-х годах конструкция танка претерпела значительные изменения. Среди новых возможностей ОБТ названы система активной защиты AKKOR, улучшенное бронирование, обновленные системы управления огнем и управления машиной, моторно-трансмиссионный блок, топливный и гидравлический насосы, маскировочная сеть, перископ, прицел наводчика, гусеницы и башня.

Масса танка с экипажем из четырех человек (командир, наводчик, заряжающий и механик-водитель) – 65 т. В состав вооружения входит 120-мм гладкоствольная пушка, спаренный с ней 7,62-мм пулемет, установленный на башне дистанционно управляемый модуль вооружения SARP компании Aselsan. Максимальная дальность стрельбы ОБТ – 8 км.

Справка ЦАМТО:

Разработка ОБТ "Алтай" выполнена в рамках контракта, подписанного SSM с компанией Otokar в июле 2008 года при техническом содействии южнокорейской Hyundai Rotem. Стоимость контракта составила 500 млн. долл. В общей сложности проект "Алтай" предполагает поставку СВ Турции четырьмя траншами по 250 ед. до 1000 новых танков, стоимость которых может составить до 7 млрд. евро (8,24 млрд. долл.).

Контракт на поставку первой партии из 250 серийных ОБТ "Алтай", а также обеспечение сопутствующей логистической поддержки в ноябре 2018 года по итогам тендера был заключен с компанией BMC.

Турция рассчитывала оборудовать "Алтай" двигателем MTU и трансмиссией Renk, но взаимоотношения с немецкими производителями прекратились после наложенного руководством Германии эмбарго на поставки Турции оружия из-за ее действий в Сирии.

В 2020 году турецкая компания BMC подписала с двумя южнокорейскими компаниями, Doosan Infracore Co. и S&T Dynamics Co., соглашение о поставке и интеграции для оснащения танка 4-тактного 12-цилиндрового дизельного двигателя с водяным охлаждением DV27K мощностью 1500 л.с. и автоматической трансмиссии EST15K.

При этом представители турецкого оборонного ведомства неоднократно заявляли, что двигатель, который будет закуплен за границей, планируется использовать только на первой партии танков. Последующие партии планируется оборудовать национальными двигателями.