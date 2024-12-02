Готовы первые четыре блока дока-понтона "Амурец"

Первые четыре блока дока-понтона "Амурец", строящегося в рамках доковой программы ОСК для собственных нужд Амурского судостроительного завода, выведены на открытый стапель, сданы на конструкцию регламентирующим и проверяющим органам; по ним закрыты все построечные удостоверения, отметили в пресс-службе АСЗ.

В пятницу, 29 ноября, специалисты сдаточно-монтажного цеха продолжают установку запорной арматуры на всех четырех блоках заказа, которую нужно предъявить Российскому Классификационному Обществу.

Строительство дока-понтона "Амурец" АСЗ

Как сообщили в отделе строителей, сварщики сборочно-сварочного цеха закончили сварку монтажного стыка 1-го и 2-го блоков; на остальных блоках заканчиваются сварочные работы. Между тем изготовлены и предъявлены ОТК построечные стапели для 6-го, 7-го и 8-го блоков заказа.

В стапельном цехе ведётся формирование 5-го и 6-го блоков. На 5-м блоке установлены и сданы под сварку все бортовые секции, начата их сварка, также производится установка слесарно-корпусного насыщения балластной системы. На 6-м блоке производится стыковка и сдача под сварку шести днищевых секций.

В сборочно-сварочном цехе заканчивается изготовление оставшихся секций и предъявление РКО готовых секций 7-го блока.

В пресс-службе АСЗ добавили, что малярно-гуммировочный цех производит окраску секций до их отправки на стапель, а специалисты трубообрабатывающего и монтажно-сдаточного цехов на открытом стапеле ведут работы по изготовлению, монтажу и испытаниям балластной системы, системы продувки балластных отсеков, системы замера давления в балластных отсеках и воздушно-измерительной системы.

В декабре на заказе начнется монтаж запорной арматуры и приёмно-отливного трубопровода балластной системы на 5-м блоке. Работы производятся в точном соответствии с графиком, заключили в пресс-службе верфи.

Док-понтон "Амурец" проекта 65911 заложили 30 июня 2023 года в рамках корпоративной доковой программы Объединенной судостроительной корпорации. Основное предназначение сооружения – обеспечение вывода заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу. Док-понтон строится в рамках инвестиционного проекта по созданию целого транспортно-спускового комплекса.

Амурский судостроительный завод выполняет обязательства по контрактам с Минобороны РФ, в рамках которых верфь должна передать российскому флоту два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Также реализуется контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В конце 2023 года АСЗ получил лицензию на строительство нового для предприятия типа кораблей – фрегатов проекта 22350.