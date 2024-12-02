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ЦАМТО

"Росконгресс" сообщил о планах США по обновлению средств доставки ядерного оружия

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LGM-35A Sentinel
Проектное изображение ракеты LGM-35A Sentinel.
Источник изображения: Northrop Grumman

ЦАМТО, 29 ноября. США обновляют и модернизируют ядерную триаду, следует из доклада "Росконгресса", которым располагает "РИА Новости".

К 2035 году 100 проц. имеющихся систем превысят свой проектный срок службы в среднем на 30 лет. К началу 2040-х годов 100 проц. американских средств доставки ядерного оружия достигнут конца срока службы. На момент вывода из эксплуатации как крылатая ракета воздушного базирования (ALCM), так и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III будут иметь более 50 лет своего 10-летнего проектного срока службы. ПЛАРБ класса Ohio уже превысили свой прогнозируемый срок службы, а бомбардировщик B-2A и самолет двойного назначения F-15E будут приближаться к 40 годам, прежде чем они будут выведены из эксплуатации. Когда последнее произойдет с B-52, который окончательно планируют вывести из эксплуатации в середине 2050-х годов, ему будет около 100 лет.

"В настоящее время продолжается разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel, ранее известной как Ground based Strategic Deterrent (GBSD). Она заменит существующие МБР Minuteman III в полном объеме. Их общее количество сохранится в неизменном виде – 400 ед. для развертывания, еще 259 ракет будут приобретены Военно-воздушными силами для поддержки испытаний. На 2025 финансовый год администрация (президента США Джо – ред.) Байдена запросила 3,7 млрд. долл. на исследования и разработки для Sentinel", – цитирует "РИА Новости" авторов доклада.

Планируется, что Sentinel поступит на вооружение в 2030-х годах, на несколько лет позже запланированного, и будет развернута до 2070-х годов. Стоимость всей программы разработки Sentinel уже превзошла первоначальные расчеты на 81 проц., общие затраты превысят 140 млрд. долл.

"С начала 2030-х годов подводные лодки с баллистическими ракетами класса Ohio будут заменяться атомными ракетоносцами класса Columbia. Их общее количество будет доведено минимум до 12 субмарин против нынешних 14 у Ohio. В своем бюджетном предложении на 2025 финансовый год ВМС запросили 9,9 млрд. долл. на подводную лодку класса Columbia", – цитирует "РИА Новости" авторов доклада.

На новых ПЛАРБ останутся БРПЛ Trident II, которые завершат вторую фазу продления срока службы для обеспечения работоспособности и надежности в течение всего периода развертывания новых лодок. На программы модернизации ракет D5LE и D5LE2 ВМС включили 2,5 млрд. долл. в бюджетный запрос на 2025 ф.г.

Воздушный компонент триады состоит из 46 способных нести ядерное оружие стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 ядерных стратегических бомбардировщиков B-2A. К 2050 году их полностью заменят бомбардировщики следующего поколения B-21 Raider, они начнут поступать на вооружение в 2027 году. Всего Пентагон намерен закупить не менее 100 таких машин. Они станут носителями авиабомб B61-12 и B61-13, а также новой крылатой ракеты повышенной дальности AGM-181 Long Range Stand Off Weapon (LRSO).

На 2025 ф.г. ВВС запросили 5,33 млрд. долл. на работы с В-21 Raider.

В США существуют еще нестратегические ядерные силы, которые состоят из небольшого количества бомб В61, которыми оснащены истребители-бомбардировщики F-15E и F-35A, а также самолеты двойного назначения союзников Dual Capable Aircraft (DCA).

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
B61 ЯБ
F-15
F-35A
Trident II
Проекты
Minuteman
Ohio
Trident
Ядерный щит
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