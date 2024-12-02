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ТАСС

СВР: в НАТО склоняются к необходимости замораживания конфликта на Украине

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © Omar Havana/ Getty Images

Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ для реванша, отметили в пресс-бюро службы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс все больше склоняется к необходимость замораживания украинского конфликта из-за отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, - заявили в СВР РФ. - Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша".

"Натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев", - добавили там. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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