СВР: в НАТО склоняются к необходимости замораживания конфликта на Украине

Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ для реванша, отметили в пресс-бюро службы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс все больше склоняется к необходимость замораживания украинского конфликта из-за отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"В условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта, - заявили в СВР РФ. - Запад рассматривает реализацию такого сценария в качестве возможности восстановить боеспособность ВСУ и обстоятельно подготовить Киев к попытке реванша".

"Натовцы уже разворачивают на Украине учебно-тренировочные центры, через которые предполагается протащить не менее миллиона мобилизованных украинцев", - добавили там.