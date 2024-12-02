Подводные лодки и фрегаты последнего поколения: озвучен план расширения ВМС Германии

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Фрегат класса Sachsen ВМС ФРГ

Германия готовится принять одно из самых важных решений, касающихся развития вооруженных сил. Бундестаг продвигается к одобрению закупки серии фрегатов последнего поколения типа F127 и 4 подводных лодок U212CD в рамках реализации плана расширения флота.

Фрегаты F127 призваны значительно улучшить возможности морской обороны во всех областях. Разрабатываемые для замены устаревших однотипных кораблей класса Sachsen (F124), они будут специализированы на выполнении задач передовой противовоздушной обороны.

С этой целью они будут оснащены БИУС Aegis от Lockheed Martin и РЛС SPY-6 или SPY-7. Примечательно, что Германия решила воспользоваться Aegis почти через 30 лет после того, как другие европейские флоты выбрали эту систему для своих фрегатов, например, ВМС Испании для F-100.

Источник изображения: topwar.ru

Эскиз фрегата F127

Для поражения воздушных целей F127 будут оснащены ВПУ, способными применять целый ряд ЗУР, в том числе SM-2 и SM-6. Кроме того, они получат на вооружение ПКР NSM и, возможно, КР RGM-109E Tomahawk Block V для ударов по наземным целям.

Немецкие компании Thyssenkrupp Marine Systems и NVL Group создали совместное предприятие по проектированию и строительству этих кораблей. Начало работ запланировано на 2025 год.

Подводные лодки Type 212CD заметно крупнее своих предшественников, учитывая их длину 73 метра и надводное водоизмещение около 2500 тонн. Увеличение размеров обеспечит большую дальность действия и нарастит боевые возможности.

Источник изображения: topwar.ru

Эскиз подлодки Type 212CD

Как утверждает разработчик, Type 212CD обладает повышенной малозаметностью. Интеграция самых современных сенсорных систем, включая оптронные мачты Hensoldt OMS 150 и OMS 300, в сочетании с системой наблюдения с панорамной камерой 4K на 360º, повысит ситуационную осведомленность и разведывательные возможности.

ПЛ будут оснащены четырьмя 533-мм ТА. Кроме того, возможное оснащение ракетой NSM Block 1A позволит субмаринам наносить точные удары как по морским, так и по наземным целям. Type 212CD оснащается ВНЭУ так называемого 4-го поколения, в которой используются топливные элементы типа PEM (протонообменная мембрана), позволяя им находиться под водой в течение нескольких недель.