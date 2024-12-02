Турецкая Otokar подписала контракт на поставку ББМ "Кобра-2" ВС Румынии

ЦАМТО, 29 ноября. Турецкая компания Otokar подписала 27 ноября с румынской C.N.Romtehnica S.A. долгосрочный контракт на поставку 1059 ББМ "Кобра-2" с колесной формулой 4x4 для МО Румынии.

Стоимость заказа составила 4,26 млрд. румынских леев (около 857 млн. евро, без НДС). В соответствии с условиями контракта, первые 278 тактических легких бронированных машин "Кобра-2" будут произведены в Турции, а остальные – на территории Румынии. Поставки планируется начать в четвертом квартале 2025 года и выполнять партиями в течение 5 лет. Соглашение также включает оказание услуг логистической поддержки.

Как сообщал ЦАМТО, тендер на закупку тактических бронемашин с колесной формулой 4x4 в рамках модернизации ВС Румынии был объявлен Министерством национальной обороны Румынии через государственную компанию C.N.Romtehnica S.A.

Otokar представила свое предложение в марте 2024 года и в итоге после успешного прохождения этапов технической и коммерческой оценки, а также полевых испытаний, 4 октября 2024 года была выбрана победителем конкурса.

Как сообщалось ранее, в ходе тендера Otokar, в частности, опередила американскую компанию Oshkosh, предлагавшую бронеавтомобили JLTV. Долгосрочный контракт предусматривает поставку ББМ в различных конфигурациях и девяти вариантах, включая базовую и восемь дополнительных.

Боевая масса базовой версии многоцелевой ББМ "Кобра-2" составляет 14,5 т. Расчет бронемашины состоит из 11 человек, включая экипаж (водитель и командир). Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 360 л.с., автоматической трансмиссией, шинами типа run-flat. Подвеска полностью независимая с пружинными амортизаторами. ББМ может развивать скорость по шоссе до 110 км/ч, запас хода по топливу – до 700 км. На крыше может быть установлена защищенная турель или ДУМВ, оснащенные 5,56-мм, 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом или автоматической пушкой калибра до 25 мм.