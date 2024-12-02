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Военное обозрение

США предлагают «подарить» Колумбии истребители F-16 для замены израильских самолётов IAI Kfir

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Источник изображения: topwar.ru

Колумбия, обладая парком из 19 израильских истребителей IAI Kfir, ведёт переговоры с рядом стран в целях их замены. Решение предполагается принять в ближайшее время.

США предлагают передать в дар Колумбии самолеты F-16

- указывается в местной информационной службе Blu Radio.

Вашингтон собирается в скором времени сделать официальное предложение, которое предполагает бесплатное предоставление 8 подержанных F-16, ранее прошедших модернизацию MLU [«улучшение в середине службы»] и принадлежащих третьей стране. Их стоимость составит около $45 млн [как можно понять из текста, эта сумма будет оплачена США, которые выкупят самолеты у текущего владельца].

Однако истребители должны будут пройти модернизацию, потребуются обучение лётчиков, запасные части, логистическая поддержка, тренажёры, техническое обслуживание, вооружения и оборудование для наземной поддержки. Стоимость этого пакета составит около $600 млн.

Дополнительным элементом, который может оказаться очень привлекательным для Колумбии, является то, что США рассматривают возможность передачи еще 24 самолетов F-16 в среднесрочной перспективе, то есть от 5 до 10 лет

- отмечается в Blu Radio.

Кроме того, США предлагают создать центр логистики, обучения и технического обслуживания F-16 на военной базе Паланкеро.

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Страны
Колумбия
США
Продукция
F-16
Компании
IAI
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