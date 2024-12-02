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Дин Сяосин: из тупика взаимоотношений между Россией и Украиной трудно выйти, но мирные переговоры неизбежны (Хуаньцю шибао, Китай)

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Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

"Хуаньцю шибао": конфликт между Москвой и Киевом решится дипломатическим путем

На фоне затянувшегося конфликта на Украине в мире происходят значительные изменения, пишет "Хуаньцю шибао". По мнению автора, несмотря на неоднозначную позицию Европы и большое количество сторонников Киева в США, мирные переговоры неизбежны.

Дин Сяосин (丁晓星) глава Китайской академии современных международных отношений.

Конфликт между Россией и Украиной длится уже более одной тысячи дней и по-прежнему продолжается. В то же время в мире происходят значительные изменения. Вероятность мирных переговоров действительно возрастает. Однако существуют огромные различия между подходами стран к решению вопроса, и путь к миру может быть трудным.

В конечном итоге ситуация должна решаться дипломатическим путем. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам. Владимир Зеленский позже также заявил, что Украина должна усердно работать, чтобы завершить конфликт в следующем году.

Проблема заключается в том, что противостояние России и Украины подрывает безопасность в Европе. Даже если страны смогут временно прекратить огонь, это не изменит ситуацию. Хотя РФ выступила с инициативой построения "новой евразийской системы безопасности", Запад по-прежнему настаивает на создании системы безопасности без Москвы. Поэтому конфронтация будет продолжаться еще долгое время.

Украина в основном опирается на внешнюю помощь. Так с 2022 года она получила от западных стран около 233 миллиардов долларов, следует из информации канадского экономического портала Visual Capitalist.

Внешнеполитическая ситуация также претерпела колоссальные изменения в странах Запада. Страны "Глобального Юга" выступают за нахождение консенсуса в российско-украинских отношениях. Китай и Бразилия совместно опубликовали "шестипунктовый консенсус" по политическому урегулированию кризиса, который поддержали более 100 стран.

Что касается США, в Республиканской партии все еще есть много сторонников жесткой линии в отношении России. Они считают, что продолжение конфликта может быть выгодно Америке и поможет достичь стратегической цели — "ослабление России и контроль над Европой". Еще неизвестно, будут ли эти люди влиять на принятие решений Трампом. Позиция Европы также неоднозначна. Запад обеспокоен тем, что Трамп может отказаться от поддержки Украины после вступления в должность, тем самым угрожая безопасности Европы. "Мы будем полностью поддерживать Украину", — заявил генеральный секретарь НАТО Рютте, который также добавил, что обеспечит продолжение оборонной помощи Украине.

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