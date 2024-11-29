Международная лунная станция может быть построена в районе места посадки «Луны-27»

НПО им. С.А. Лавочкина неоднократно создавало межпланетные автоматические станции, спутники дистанционного зондирования Земли, разгонные блоки для выведения космических аппаратов на орбиту, а также обсерватории для изучения Вселенной. Предприятие изготовило станцию «Луна-25», которая смогла выйти на окололунную орбиту, однако 19 августа прошлого года была потеряна в результате столкновения с поверхностью Луны. Сейчас НПО Лавочкина создает новый аппарат, который изучит Луну с орбиты. О российских лунных проектах, создании малых космических аппаратов, а также о планах полетов к Венере и другим планетам Pro Космос рассказал генеральный директор НПО им. С.А. Лавочкина Дмитрий Яременко.

Многоспутниковые группировки

— НПО Лавочкина принимает участие в проекте многоспутниковой группировки дистанционного зондирования Земли «Автограф». Какие работы по нему сейчас ведутся?

— В рамках этого проекта АО «НПО Лавочкина» заключило договор на создание первых двух малых космических аппаратов «Пиксел-ВР», в настоящее время завершается разработка рабочей конструкторской документации для их изготовления, проводится наземная экспериментальная отработка, идет изготовление изделия для вибродинамических испытаний и подготовка к их проведению.

— Созданы ли уже сами аппараты?

— Космические аппараты находятся в разработке. Мы приступили к изготовлению составных частей.

— Когда они будут переданы заказчику?

— В установленные договором сроки: в 2025 году первый аппарат, в 2026 году – второй.

— Создана ли новая платформа для последующих аппаратов «Пиксел-ВР»? Как она будет называться, в чем её особенности?

— На НПО Лавочкина проводятся работы по разработке спутников дистанционного зондирования Земли «Беркут-ВР». Эти спутники создаются на базе унифицированной платформы «Типоряд», которая создается с учётом возможности серийного изготовления. Эта платформа разрабатывается с максимальным использованием перспективной унифицированной авионики АО «Российские космические системы», которая проектируется в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «ИБИС». Создание этих космических аппаратов совместно с разработкой спутников серии Беркут по сути является первым шагом в создании российских многоспутниковых орбитальных группировок.

После аварии «Луны-25» схема полета лунных станций изменена

— В какой стадии находятся работы по межпланетной станции «Луна-26»?

— Работы по ОКР «Луна-Ресурс-1» (орбитальный аппарат «Луна-26») находятся в активной фазе. В настоящее время завершается корректировка конструкторской документации, связанная с реализацией мероприятий по импортозамещению. Проводятся автономные испытания бортовых приборов и систем, экспериментальных изделий космического аппарата.

— Когда ожидается поставка всей научной аппаратуры?

— Поставка летного образца комплекса научной аппаратуры запланирована на III квартал 2026 года.

— В октябре 2023 года в Роскосмосе сообщали о возможности изменения схемы перелета «Луны-26» к естественному спутнику Земли, учитывая опыт «Луны-25». Было ли принято решение изменить схему полета?

— С учетом результатов летных испытаний «Луны-25» была изменена схема перелета.

Вместо прямого выведения космического аппарата на траекторию перелета к Луне в схему включены промежуточные околоземные орбиты. Также предусматриваются промежуточные окололунные орбиты.

Указанные изменения позволят увеличить интервалы между критическими операциями миссии, что даст дополнительное время на анализ состояния бортовых систем и космического аппарата в целом, позволит увеличить объем наземной проверки полетных заданий перед закладкой на борт.

— Сколько времени займет перелет к Луне?

— Перелет к Луне по новой схеме займет приблизительно 22 дня.

— Предполагается ли пролёт «Луны-26» над местом нештатного прилунения «Луны-25»? Будет ли осуществлена съемка этого места?

— «Луна-26» будет работать на близкой к полярной (проходящей через полюса) орбите и пролетит над всей поверхностью Луны. Целевая съемка указанного района не планируется.

— Какие на данный момент сроки запуска «Луны-26», включая резервные даты?

— Запуск «Луны-26» запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре 2027 года.

«Луна-27» совершит посадку в районе Южного полюса спутника Земли

— Какие работы ведутся по аппарату «Луна-27», который должен совершить попытку прилунения?

— В настоящее время по космическому аппарату «Луна-27» завершаются работы по импортозамещению. Подготавливаются стенды для проведения бросковых испытаний с целью отработки посадочного устройства и исследования динамики аппарата в процессе посадки.

— Будет ли создан дублер «Луны-27», чтобы увеличить шансы на успешное прилунение?

— Решение по созданию дублера пока прорабатывается, но до настоящего момента окончательно не принято.

— Когда планируется запуск, выбрано ли уже место прилунения?

— Место посадки будет выбрано в районе Южного полюса Луны. В настоящее время идет проработка основного и резервного мест прилунения космического аппарата.

Они будут выбраны исходя из возможностей обеспечения безопасной посадки с учетом максимально возможного достижения научной значимости проекта, развития в будущем в этих районах Международной научной лунной станции.

— Была ли проделана работа над ошибками после аварии «Луны-25»? Исходя из результатов работы аварийной комиссии, какие меры были предприняты, чтобы не допустить аналогичной ситуации с «Луной-27»?

— По результатам работы аварийной комиссии разработан достаточно детализированный комплекс мероприятий по совершенствованию системы экспериментальной отработки, а также обеспечению функционального контроля состояния приборов и агрегатов в ходе испытаний на заводе, космодроме и летных испытаний. На орбитальном аппарате «Луна-26» запланирован ряд лётных экспериментов для отработки взаимодействия в условиях космического пространства с ключевыми приборами бортового комплекса управления посадочного аппарата «Луна-27».

— Все ли европейские приборы для российских лунных миссий заменены на отечественные аналоги? Может быть, планируется сотрудничество с другими странами?

— Все европейские служебные приборы для российских космических аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» заменены на российские аналоги. С учетом текущей стадии проектов установка на борт иностранных приборов не планируется.

— Планируется ли сотрудничество по лунной тематике с НПО «Андроидная техника»?

— НПО «Андроидная техника» является одним из передовых отечественных предприятий, которое создает робототехнические комплексы, в том числе космического применения. Поэтому, конечно же, мы его рассматриваем как потенциального соисполнителя в новых проектах, связанных с робототехникой.

Российские автоматические станции «нацелились» на Венеру, а затем — и на другие планеты

— Если говорить о других межпланетных станциях, началось ли в этом году эскизное проектирование аппарата «Венера-Д»?

— В настоящее время согласовано техническое задание. Но говорить об этом подробнее до утверждения проекта Федеральной космической программы России на 2026–2035 годы или иного программного документа считаем преждевременным. Так что ждем «отмашки».

— Изначально предполагалось участие США в данном проекте, но позже было принято решение от него отказаться. Будут ли привлекаться другие страны к созданию «Венеры-Д»?

— «Венера-Д» — открытый проект в начальной стадии проектирования. Возможности для сотрудничества есть, особенно в научных компонентах комплекса. Академия наук работает в этом направлении.

— Когда начнется изготовление «Венеры-Д» в железе?

— Отдельные важные компоненты составных частей начнут реализовываться в виде макетов еще на этапе эскизного проекта. А вообще-то в проекте предусмотрен отдельный этап, посвященный полноценной экспериментальной отработке технических решений.

— К каким еще планетам планирует отправить свои автоматические станции НПО Лавочкина?

— Рассматривается потенциальное участие НПО Лавочкина в исследованиях системы Марса, Юпитера и Сатурна. Но это задачи будущего времени.

Алена Чилей