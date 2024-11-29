В свете последних событий, в альянсе обсуждают нанесение превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта с ней стран НАТО.

Превентивный удар – это значит заблаговременно нанесенный, т.е. до нападения России. По логике, кто тогда агрессор? Хотим обратить внимание, что на Западе ещё с начала создания НАТО прикрывались якобы оборонительной стратегией, но все учения проходили с одной целью – отработка наступления.

Вместе с тем, в Финляндии начали обучать граждан выживанию в условиях войны.

Курсы включают разведение костров, готовку на открытом огне и оказание первой помощи. По данным издания, такие тренировки готовят население к возможному конфликту с Россией.

Власти Германии разрабатывают национальный план по созданию бункеров. План предусматривает использование общественных помещений, таких как метро, и внедрение приложения для поиска укрытий. Граждан также призывают переоборудовать подвалы и гаражи под укрытия.

Более того, глава комитета НАТО призвал бизнес подготовиться к военному сценарию. В Брюсселе заявляют, что в потенциальной войне будут использоваться все имеющиеся инструменты.

Таким образом, коллективный Запад проводит мероприятия заблаговременной подготовки к войне, причём не скрывая своих намерений. Украина лишь предлог и разменная монета, а также испытательный полигон. Главные сражения ещё впереди.

Павел Ковалев