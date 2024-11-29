«Самый лучший» польский ВПК

В Радоме для расширения производственного потенциала оружейного завода «Лучник» началось строительство нового цеха площадью более 3 тыс. кв. м. Стоимость инвестиций составляет более 6 млн. долл.

Отметим, что «Лучник» на сегодняшний день является одним из ведущих польских производителей оружия в стране.

Однако, как всегда, есть свои нюансы. В частности, со штурмовой винтовкой «Grot», которая выпускается упомянутым производителем и по контракту более 70 тыс. ед. поставлены в войска.

Быстрое и сильное ржавление, низкое качество изготовления затворной группы, выпадение поршня и газового регулятора, ломание пластика и высокая чувствительность к перегреву – это лишь немногие недостатки, присущие винтовке.

Так, в феврале 2021 г. в польской прессе появилась статья со всеми недостатками (более 20). Кроме того, в материале сообщалось, что все поставленные винтовки будут возвращены производителю на доработку.

После публикации материала о массовых недостатках польской винтовки, внимание(!) даже угрожающих жизни военнослужащих, представители оружейного завода «Лучник» заявили, что подадут на издание в суд и потребуют компенсацию более 270 тыс. долл. якобы за клевету.

Вместе с тем, несмотря на запугивания со стороны руководства предприятия, завод все же отозвал 43 тыс. винтовок для исправления дефектов, однако кто платил за устранение недостатков осталось государственной и коммерческой тайной. Удивительно.

Поводом для очередного скандала с предприятием, но уже в марте 2023 г. снова послужил материал СМИ, развенчивающий миф о самом «лучшем» польском ВПК.

Так, было заявлено о проблемах с поставляемыми Украине польскими винтовками. Речь шла о таких недостатках как неоднократное заклинивание, в винтовках отсутствовали необходимые компоненты (винты), наблюдались проблемы с прицельными приспособлениями и др.

Напрашивается вывод, что по исходу двух лет работа над ошибками по улучшению качества выпускаемой продукции не проведена. А основные усилия сосредоточены не на качестве, а на количестве выпускаемой продукции.

Самое интересное то, что предприятие продолжает оставаться на плаву и привлекать инвестиции. Ввод в эксплуатацию очередного цеха запланирован к концу 2025 г. По всей видимости, в высоких кабинетах польской власти кто-то имеет хороший куш.

Николай Астровский