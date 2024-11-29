"Решать будет 80-летний ветеран": чего ждать от нового спецпосланника США по Украине?

Посланник Трампа по Украине Келлог намерен продвигать мир через силу

Избранный президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога помощником главы государства и специальным посланником по Украине и России. Келлог уже заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу». Как он предлагает решить конфликт на Украине, какую роль будет играть в урегулировании и какое значение может иметь его возраст - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Дональд Трамп выразил уверенность, что вместе с Келлогом ему удастся достичь безопасности и «мира посредством силы». Сам генерал-лейтенант Келлог уже заявил, что с нетерпением ждет "неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки".

Джозеф Кит Келлог-младший родился 12 мая 1944 года, то есть играть главную роль в попытках урегулировать украинский конфликт будет ветеран, преодолевший в своей жизни 80-летний рубеж.

Разумеется, на фоне самого Трампа (78 лет) Кит Келлог не выглядит слишком старым, но, как бы там ни было, начиная с 80-летнего возраста у человека происходят серьезные изменения как в физическом, так и в психологическом плане. Важные функции организма существенно снижаются, ослабевают память, внимание, способность мыслить, анализировать. Остается только надеяться, что все эти явления миновали Кита Келлога, и он в своей жизни придерживается принципа «буду вечно молодым».

Как хотят "давить" на Москву и Киев?

Что касается мирного плана по Украине, в разработке которого участвовал Кит Келлог, то он, по мнению многих специалистов, выглядит и достаточно просто, и местами даже вполне реалистично. Для начала отметим, что у Соединенных Штатов есть весьма действенные рычаги воздействия как на Украину, так и на Россию.

Как известно, сегодня украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует непоколебимую решимость сражаться до последнего солдата за каждый квадратный метр территории своего государства. Однако такая твердая позиция с необыкновенной легкостью может быть преодолена прекращением поставок вооружения, военной и специальной техники и приостановкой финансирования со стороны США. В этом случае от неуступчивости и непреклонности Зеленского и его ближайшего окружения в течение суток не останется и следа.

Пока же в Киеве твердят, что начало переговоров возможно, если ситуация на фронтах будет возвращена как минимум на состояние до начала СВО. И это, по мнению украинских политиков, будет отправной точкой для последующего урегулирования.

Выгодные переговорные позиции (а их создание предусматривается, опять-таки, до начала возможных переговоров), по мнению Киева, заключаются в приглашении Украины в НАТО, увеличении военной поддержки без ограничения боевого применения вооружений и в формировании пакета неядерного сдерживания.

Есть у Соединенных Штатов, как полагают в формирующейся администрации Белого дома, и не менее действенные рычаги воздействия и на Москву, причем как финансово-экономического плана (в этом плане далеко не все Вашингтоном введено в действие), так и сугубо военного.

Несогласие Кремля с мирным планом Дональда Трампа предполагается преодолеть возможностью резкого увеличения поставок вооружения и военной техники Украине, в том числе предоставления Киеву ракет с дальностью стрельбы в несколько тысяч километров (к примеру, ракет «Томагавк», и об этом уже давно ведутся разговоры).

Чей план?

План Келлога (а скорее всего, это тезисы самого Трампа) предполагает, что перед началом каких-либо переговоров будет достигнуто прекращение огня. Также на этот момент планируется фиксация линии боевого соприкосновения. Для смягчения позиции Кремля предлагается отложить вступление Украины в альянс и сформировать гарантии безопасности для Киева (в чем они будут заключаться и кто будет гарантом, пока не совсем ясно).

Вряд ли Келлог будет играть принципиальную роль в гипотетических переговорах и принимать основные решения по стержневым вопросам урегулирования. По любому резкому изменению ситуации в ходе переговоров он будет связываться с президентом США и уточнять свою позицию с учетом мнения главы государства. И вряд ли будет по-другому.

Так что если Кит Келлог даже и заснет в силу возраста на переговорах, то из Вашингтона его в нужный момент времени разбудят, и на столе у него окажется лист бумаги с необходимыми фразами.

Наконец, что касается такого пустяка как отсутствие в расписании администрации Белого дома должности помощника главы государства и специального посланника по Украине и России, так эта проблема преодолевается одним росчерком пера президента США.

В заключение отметим, что какие-либо реальные шаги в направлении мирного урегулирования конфликта на Украине вряд ли будут предприняты до 20 января 2025 года, то есть до официального вступления в должность Дональда Трампа. А к тому времени положение на фронтах СВО может существенным образом сказаться на содержании тезисов плана Келлога. И как бы американской стороне не пришлось их радикально откорректировать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок