"Роскосмос" связал перенос полета космонавтов на Луну с доработкой сверхтяжелой ракеты

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Сдвиг лунной пилотируемой программы РФ связан с доработкой эскизного проекта сверхтяжелой ракеты-носителя, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"В связи с тем, что при разработке ракеты сверхтяжелого класса возникла необходимость внедрить инновационные решения, в том числе новые материалы и двигатели, было решено доработать ранее утвержденный эскизный проект на этапе технического проектирования", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В сообщении отмечается, что работы по созданию космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса (КРК СТК) в текущей федеральной программе не проводятся. "Они запланированы к реализации в рамках Федерального проекта по созданию КРК СТК", - сказано в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в текущую программу входит опытно-конструкторская работа с отдельными элементами сверхтяжелой ракеты.

"Изменение подходов и, как следствие, сдвиг сроков, было вызвано завершением целого ряда научно-исследовательских работ, развернутых "Роскосмосом", благодаря чему появилась возможность использования новых материалов и внедрения аддитивных технологий в части создания критических элементов КРК, таких как двигатели, баки и системы управления", - заявили в госкорпорации.

Также сообщается, что принято решение о доработке вопроса по созданию многоразовых боковых ступеней с использованием двигателей на сжиженном природном газе.