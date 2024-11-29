Спецоперация, 28 ноября: Россия подбирает цели на Украине, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил в четверг на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане и заявил, что РФ в ночь на 28 ноября нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, в результате которого были поражены 17 военных и оборонных объектов Украины, российский лидер отметил, что сейчас Минобороны РФ и Генштаб уже подбирают новые цели для поражения на территории Украины.

Всего, по его словам, за два дня были использованы 100 ракет классов "Калибра", "Кинжала" и "Циркона" и 466 ударных беспилотников.

Президент подчеркнул, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России - по Санкт-Петербургу и Москве. Сейчас, по его словам, Минобороны РФ и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Он предупредил, что Россия знает, сколько западных вооружений поставлено и планируется поставить на Украину и отметил, что со стороны России всегда будет ответ, а никакие поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя.

Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ пошла испытания гиперзвуковой ударной системы "Орешник" в ответ на удары западным оружием (ракетами ATACMS и Storm Shadow) по территориям Брянской и Курской областей. Он также рассказал о некоторых характеристиках этой ракеты. Так, температура её поражающих элементов достигает четырёх тысяч градусов.

По словам Путина, если одновременно применить несколько ракет "Орешник", то мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. В то же время, оружием массового поражения "Орешник" от этого не станет – он высокоточный и не несёт ядерного заряда. Также президент РФ заявил, что серийное производство "Орешника" началось.

Все имеющиеся средства поражения

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что психическое состояние тех, кто всерьез обсуждает передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы. В Белом доме в ответ на это заверили, что не планируют поставлять ядерное оружие Украине.

Путин в Астане заявил журналистам, что Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия и будет следить за каждым их шагом. В случае же, если Украина всё же станет ядерной державой, РФ будет использовать все имеющиеся в распоряжении средства поражения.

Отражение одиннадцати атак

Как следует из сводки Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации, опубликованной в четверг, подразделения российских группировок "Север", "Запад", "Центр", "Юг", "Восток" и "Днепр" нанесли поражение украинским войскам, заняли новые рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 11 контратак.

В результате ВСУ потеряли до 1505 военнослужащих, две БМП, три бронемашины, две гаубицы М198 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация", два орудия Д-20 и шесть гаубиц Д-30, два орудия М119 производства США и пушку "Рапира". Также уничтожены шесть складов с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и две "Анклав-Н".

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники в 146 районах. Средства ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и 49 беспилотников самолётного типа.

Поражение группировок противника в приграничье

В отдельной сводке говорится, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 населённых пунктов курского приграничья. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также шести населённых пунктов в Сумской области на Украине.

За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 36260 человек.

Уничтожение пусковых установок

Кроме того, в Минобороны сообщили в четверг, что ночью над российскими регионами были уничтожены 25 украинских беспилотников - 14 над Краснодарским краем, шесть над Брянской областью, три над Крымом и два над Ростовской областью. В течение дня ведомство сообщило ещё о двух беспилотниках, сбитых над Курской областью, двух над Белгородской и двух над Брянской.

Также российское ведомство опубликовало данные о том, как российские военнослужащие ударом четырёх ракет поразили три пусковые установки РСЗО HIMARS в Сумской области Украины, а также с помощью FPV-дрона уничтожили пусковую установку ЗРК APKWS II на базе бронеавтомобиля Humvee в районе Очакова в Николаевской области.

Новый план

Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли очередную проукраинскую резолюцию. Ранее проект документа был опубликован на сайте органа, в нём говорилось, что депутаты ЕП хотят предложить странам новый формат финансирования военных поставок Киеву для замены Европейского фонда мира, деньги в котором для Украины сейчас блокирует Венгрия. Кроме того, они призывали наращивать поставки боевых самолетов и дальнобойных ракет Украине, а также предложить новый план финансирования Украины после 2027 года и добиваться принятия очередного 15-го по счету санкционного пакета против России.

Как сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, королевство поставило Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot.

Финская оборонная компания Summa Defence сообщила, что в 2025 году совместно с представителями Украины начнёт производить беспилотники для использования в конфликте.

Полигоны и аэродромы

Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что удары были нанесены в Ивано-Франковской области по подстанции и в районе нефтебазы, в районе складов в Хмельницком, где ранее видели грузовики ВСУ, а также в районе Яворова рядом с полигоном, где тренируются украинские военнослужащие.

Кроме того, Лебедев сообщил об ударе в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее видели американский истребитель F-16, а также по ремонтной станции и хранилищу боеприпасов в Белом Колодце Харьковской области.