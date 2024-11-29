Эскизный проект сверхтяжелой ракеты РФ доработают с учетом новых технологий

Роскосмос принял решение проработать вопрос создания многоразовых боковых ступеней для КРК СТК

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Утвержденный эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), который Россия планирует использовать для пилотируемых полетов на Луну, будет доработан на этапе технического проектирования, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

Советник главы госкорпорации Олег Горшков ранее заявил, что пилотируемые полеты российских космонавтов на Луну откладываются из-за отсутствия средств на создание ракеты-носителя. Ранее речь шла о планах отправить российских космонавтов на Луну в период с 2031 по 2040 годы.

"В связи с тем, что при разработке ракеты сверхтяжелого класса возникла необходимость внедрить инновационные решения, в том числе новые материалы и двигатели, было решено доработать ранее утвержденный эскизный проект на этапе технического проектирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

В госкорпорации подчеркнули, что изменение подходов и, как следствие, сдвиг сроков было вызвано завершением целого перечня научно-исследовательских работ. "Появилась возможность использования новых материалов и внедрения аддитивных технологий в части создания критических элементов КРК, таких как двигатели, баки и системы управления", - пояснили в пресс-службе.

В этой связи госкорпорация приняла решение проработать вопрос создания многоразовых боковых ступеней для КРК СТК. Также будут рассмотрены использования двигателей на сжиженном природном газе (СПГ) и применение унифицированной инфраструктуры космодрома Восточный.

О российской сверхтяжелой ракете

Как сообщил в апреле занимавший на тот момент должность вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров (сейчас - первый зампредседателя правительства РФ), выход на летные испытания сверхтяжелой ракеты в составе КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса) запланирован на 2033 год. По предварительным оценкам, его создание обойдется в 600 млрд рублей.

В ноябре глава Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов в интервью ТАСС рассказал, что предприятие обладает всеми компетенциями для реализации проекта, но пока ждет утверждения госзаказчиком технического задания, содержащего требования ко всему комплексу работ - от технического проекта до летных испытаний.

Сверхтяжелая ракета-носитель должна обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту. Создание КРК СТК расширит возможности реализации перспективных космических программ, в том числе освоения Луны и исследования дальнего космоса.