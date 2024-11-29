Неядерное сдерживание: чем отвечает Россия на обстрелы западными ракетами

Украинская система ПВО не имеет достаточных возможностей для отражения комбинированных атак ВС РФ

В ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами, министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане. Вооруженные силы РФ дают достойный ответ противнику на обстрелы западными дальнобойными ракетами, но стараются не поднимать слишком сильно градус эскалации, считают опрошенные «Известиями» военные эксперты. 28 ноября российские войска нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 БПЛА по военным объектам Украины. Насколько эффективной была эта атака, как справляется с такими ударами ПВО противника, каким может быть ответ в случае продолжения обстрелов с украинской стороны, — в материале «Известий».

Цель атаки России по военным объектам Украины

Вооруженные силы России 28 ноября нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, поражено 12 военных объектов на территории Украины, заявил на саммите ОДКБ в Астане президент РФ Владимир Путин.

— Удары с нашей стороны состоялись в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет, — подчеркнул он.

Фото: TASS/Zuma Источник изображения: iz.ru

Глава государства призвал противников России не забывать о наличии у нее гиперзвуковых ракет и другого оружия, не имеющего аналогов в мире, таких как крылатая ракета «Калибр», гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон».

Сейчас министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины, заявил президент.

— Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве, — напомнил глава государства.

Кроме того, в Минобороны заявили, что сегодня ВС РФ уничтожили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и военную технику противника в 146 районах.

Искандер-М Источник изображения: Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

Военные эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что дальнейшее развитие событий покажет насколько ответ был эффективным. По их мнению, при необходимости удар может быть и более мощный — ВС РФ обладает всеми необходимыми средствами.

— Противник подталкивает нас к эскалации конфликта, выступает провокатором, — рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. — Мы вынуждены отвечать, но в свою очередь градус конфликта Россия не поднимает. Сейчас трудное время. Нам нужно пройти по очень тонкому и опасному пути — давать достойный ответ противнику, чтобы он знал, что ни один его подлый удар без обратной реакции не останется. Но в то же время надо не развязать Третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Россия наносит удары крылатыми, баллистическими ракетами, а также дронами дальнего действия ежедневно, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Это говорит о системности работы, — отметил эксперт, — Даже при не самых интенсивных ударах по украинским военным и инфраструктурным объектам задействованы десятки БПЛА и ракет. Мощь, а главное последовательность этих ударов несравнимо выше, чем попытки ВСУ последних дней нанести нам ущерб. Их атаки напоминают разовые акции, в них задействованы считанные единицы ракет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Если противник прекратит атаковать нашу территорию западными дальнобойными ракетами, то значит это был достаточно адекватный ответ на их действия, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Если продолжит — удар был слишком мягким. Надо бить так, чтобы Украина пришла в себя, — подчеркнул он.

Почему украинское ПВО не справляется с российскими ракетами

При оценке мощи ударов важно проанализировать эффективность ПВО противника. По мнению экспертов, точность систем противника вызывает все больше вопросов.

— Украинские СМИ могут заявлять, что их ПВО все сбило, но это — пропаганда и она неэффективна, — отметил Александр Перенджиев. — По отключенным от электроэнергии заводам и городам мы видим, что это не так. ПВО противника сейчас перешло на западные комплексы. Их ракеты все чаще поражают дома мирных жителей. Насколько эффективны эти системы, нам не расскажут — критиковать оружие из стран НАТО киевские власти не могут, иначе им прекратят его поставлять.

Фото: Commons.wikimedia.org Источник изображения: iz.ru

Как отмечает Виктор Литовкин, американские, германские и французские ПВО не способны справиться с «Орешником», «Кинжалами», «Цирконами», и даже «Калибрами».

— Украинские паблики сейчас кричат, что надо снимать командующих округами противовоздушной обороны. Это свидетельствует о том, что большинство ракет и других средств поражения своих целей достигло, — объяснил Роман Шкурлатов. — Наши ночью применяли БПЛА «Герань», подавляя средства ПВО ВСУ, а затем пошли волнами ракеты. Такая тактика дала результат. К тому же у противника возможно есть нехватка боеприпасов. Они как правило западные, у них выстрелы достаточно дорого стоят. Есть вероятность, что и пусковых систем не хватает, потому что мы планомерно их выбиваем.

Применение «Орешника»

О том, что российские военные впервые успешно испытали новую баллистическую ракету «Орешник», нанеся удар по территории Украины, рассказал 21 ноября президент РФ Владимир Путин. Был поражен Южный машиностроительный завод (Южмаш) в Днепропетровске, а ракета была запущена с территории полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Из заявлений Владимира Путина известно, что у «Орешника» десять разделяющихся блоков, которые атакуют цель, а все, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.

Боеголовки «Орешника» летят к цели со скоростью 10 Махов (более 3 км в секунду). Они могут поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

Президент РФ Владимир Путин выступает с заявлением о ситуации в зоне СВО в связи с обстрелом ВСУ 19 ноября объектов в Брянской области шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow в Курской, 21 ноября 2024 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин особо отметил, что все современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают.

По словам главы государства, испытания баллистической ракеты «Орешник» будут продолжены: сейчас Генштаб и Минобороны РФ подбирают для новой системы цели на территории Украины.

У России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных «Орешнику», у которых нет аналогов в мире, подвел итог президент.

Юлия Леонова