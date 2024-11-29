«Сила удара колоссальная». Что Путин рассказал о возможностях «Орешника»

Путин назвал возможные цели для поражения «Орешником»

28 ноября в Астане прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которую посетил президент России Владимир Путин. В ходе мероприятия он прокомментировал боевые возможности баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» и заявил о начале ее серийного производства. Что еще рассказал о новом вооружении российский лидер — в материале «Известий».

О боевых возможностях «Орешника»

По словам главы государства, на данный момент аналог «Орешника» не разработан ни в одной стране. Ракеты представляют собой саморазделяющиеся боевые блоки, которые атакуют цель со скоростью 10 Махов (около 3 тыс. м/с или 10 620 км/ч. — Ред.). Температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. Для сравнения, поверхность Солнца раскалена до 5,5–6 тыс. градусов.

Ракета с огромной мощностью поражает то, что находится в эпицентре взрыва. Объекты после атаки расщепляются до состояния элементарных частиц. При этом уничтожить она может даже те из них, что находятся на большой глубине и обладают повышенной защитой.

Владимир Путин

Сила удара колоссальная. <…> Главное, что принципиальный образец создан, он работает и работает так, как и запланировано его создателями. Это точное оружие высокой мощности

Эффект от попадания новой БРСД Владимир Путин сравнил с последствиями падения метеорита, когда образовывались новые озера.

Владимир Путин

Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу, использовать два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Но ядерным оно не является, поскольку является: а) высокоточным и б) не оснащено ядерным зарядным устройством, не заражает окружающую среду

Серийное производство баллистических ракет «Орешник» уже запущено, подчеркнул президент. В настоящее же время у России есть несколько готовых к применению таких ракетных систем. При этом работа, нацеленная на дальнейшее совершенствование этого оружия, продолжается.

О спектре применения

Владимир Путин допустил дальнейшее применение «Орешника» на территории Украины. Сейчас Генштаб и Минобороны обсуждают этот вопрос.

Владимир Путин

По значительным целям будем применять те средства, которые есть у нас в распоряжении, в том числе не исключаем и использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений. И в Киеве в том числе

Продолжения испытания «Орешника» на территории Украины возможны в связи с атаками со стороны Киева. Кремль планирует «отвечать на акты агрессии в отношении Российской Федерации» с использованием американского и британского оружия. Впервые о применении «Орешника» стало известно 21 ноября: в обращении к россиянам Владимир Путин сообщил, что в боевых условиях прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Удар «Орешником» был нанесен по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на обстрелы Курской и Брянской областей западным дальнобойным оружием.

Несмотря на эскалацию ситуации на Украине, Россия по-прежнему готова к переговорам, условия мира были озвучены российским лидером ранее: это отказ Киева от вступления в НАТО, снятие западных санкций, вывод войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признание за этими территориями и Крымом статуса российских регионов.