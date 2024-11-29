Войти
Известия.ru

«Сила удара колоссальная». Что Путин рассказал о возможностях «Орешника»

243
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Путин назвал возможные цели для поражения «Орешником»

28 ноября в Астане прошла сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которую посетил президент России Владимир Путин. В ходе мероприятия он прокомментировал боевые возможности баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» и заявил о начале ее серийного производства. Что еще рассказал о новом вооружении российский лидер — в материале «Известий».

О боевых возможностях «Орешника»

По словам главы государства, на данный момент аналог «Орешника» не разработан ни в одной стране. Ракеты представляют собой саморазделяющиеся боевые блоки, которые атакуют цель со скоростью 10 Махов (около 3 тыс. м/с или 10 620 км/ч. — Ред.). Температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов. Для сравнения, поверхность Солнца раскалена до 5,5–6 тыс. градусов.

Ракета с огромной мощностью поражает то, что находится в эпицентре взрыва. Объекты после атаки расщепляются до состояния элементарных частиц. При этом уничтожить она может даже те из них, что находятся на большой глубине и обладают повышенной защитой.

Владимир Путин

Сила удара колоссальная. <…> Главное, что принципиальный образец создан, он работает и работает так, как и запланировано его создателями. Это точное оружие высокой мощности

Эффект от попадания новой БРСД Владимир Путин сравнил с последствиями падения метеорита, когда образовывались новые озера.

Владимир Путин

Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу, использовать два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия. Но ядерным оно не является, поскольку является: а) высокоточным и б) не оснащено ядерным зарядным устройством, не заражает окружающую среду

Серийное производство баллистических ракет «Орешник» уже запущено, подчеркнул президент. В настоящее же время у России есть несколько готовых к применению таких ракетных систем. При этом работа, нацеленная на дальнейшее совершенствование этого оружия, продолжается.

О спектре применения

Владимир Путин допустил дальнейшее применение «Орешника» на территории Украины. Сейчас Генштаб и Минобороны обсуждают этот вопрос.

Владимир Путин

По значительным целям будем применять те средства, которые есть у нас в распоряжении, в том числе не исключаем и использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений. И в Киеве в том числе

Продолжения испытания «Орешника» на территории Украины возможны в связи с атаками со стороны Киева. Кремль планирует «отвечать на акты агрессии в отношении Российской Федерации» с использованием американского и британского оружия. Впервые о применении «Орешника» стало известно 21 ноября: в обращении к россиянам Владимир Путин сообщил, что в боевых условиях прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Удар «Орешником» был нанесен по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на обстрелы Курской и Брянской областей западным дальнобойным оружием.

Несмотря на эскалацию ситуации на Украине, Россия по-прежнему готова к переговорам, условия мира были озвучены российским лидером ранее: это отказ Киева от вступления в НАТО, снятие западных санкций, вывод войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признание за этими территориями и Крымом статуса российских регионов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ОДКБ
Южмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 06:34
  • 2
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 29.11 05:15
  • 6036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 14:46
  • 2
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 13:12
  • 1
«Трудности с самого начала службы»: британский обозреватель рассуждает о необходимости консервации одного из авианосцев страны
  • 28.11 13:09
  • 1
Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог
  • 28.11 13:07
  • 1
В США раскрыли последствия удара «Орешника»
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха