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Интерфакс-АВН

В Эстонии близ границ с Россией пройдут военные учения с участием кораблей НАТО

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Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy

Таллин. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В Эстонии 2 декабря начнутся двухнедельные учения Pikne с участием кораблей НАТО, проведением воздушных операций и усилением сил обороны республики и войск альянса на северо-востоке Эстонии близ границ с Россией и в Финском заливе.

"Учения Pikne являются частью программы НАТО Brilliant Eagle, которая фокусируется на возможностях развертывания и сотрудничества стран НАТО в регионе Балтийского моря" - сообщила в четверг пресс-служба Сил обороны Эстонии.

"Цель учений под руководством дивизии Сил обороны - отработать быструю передислокацию и сотрудничество французских, британских и эстонских вооруженных сил. Французские вооруженные силы проведут операцию по быстрой переброске в Эстонию по суше и воздуху, после чего мы начнем отрабатывать запланированные в наших планах действия в качестве объединенных сил", - заявил командир эстонской дивизии, командир учений генерал-майор Индрек Сирель.

В учениях примут участие почти 2000 военнослужащих из Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании. Будет задействована и дислоцированная в Эстонии многонациональная боевая группа НАТО, в составе которой военнослужащие Великобритании, Франции и Исландии.

В первую неделю учений основное внимание будет уделено передвижению подразделений и отработке взаимодействия в различных регионах Северо-Восточной Эстонии, а на второй неделе на полигоне Сиргала будут организованы боевые стрельбы.

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