Эксперт оценил эффективность ракет "Орешник"

Военный аналитик Коротченко заявил, что "Орешник" гуманнее, чем ядерное оружие

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Высокоточные ракеты "Орешник" могут оказывать на объекты противника такое же воздействие, как ядерное вооружение, но являются намного более гуманными из-за отсутствия после ударов непоправимых последствий, присущих ударам ядерными зарядами, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане сообщил, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе, его мощь будет сопоставима с таковой у ядерного оружия. При этом "Орешник" не является оружием массового поражения, потому что он высокоточный и не несёт ядерного заряда, подчеркнул президент РФ.

"Насколько можно судить из тех материалов, которые уже опубличены, включая видеозаписи ударов "Орешником" по цели на Украине, он несёт шесть боевых блоков, каждый из которых самостоятельно поражает цель. Скорость, с которой боевые блоки входят в атмосферу, такова, что в момент поражения цели кинетическим ударом за счёт скоростных характеристик, облака плазмы, в котором головная часть достигает земной поверхности, происходит эффект сильного воздействия, который можно сравнить с взрывом крупного метеорита", - сказал Коротченко.

По его словам, при воздействии по тому или иному объекту, к примеру, тремя ракетами "Орешник", воздействие достигнет мощи и выделяемой энергии, сравнимой с подрывом стандартного ядерного заряда мощностью от 150 килотонн.

При этом Коротченко подчеркнул, что при ударе "Орешником" в неядерном исполнении отсутствуют такие факторы, присущие ядерному взрыву, как световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс, а также радиоактивное заражение местности продуктами ядерного взрыва.

"Таких поражающих факторов после применения "Орешника" в безъядерном оснащении нет, поэтому можно сказать, что это гуманное оружие, которое исключительно точечно поражает цели, но при этом не приводит к каким-либо экологическим и иным непоправимым последствиям", - добавил аналитик.