Чтобы быть всегда во всеоружии

Высокая динамика изменения способов ведения боевых действий потребовала новых, неординарных подходов к решению задач, возложенных на Главное управление вооружения Вооружённых Сил РФ.

Генерал-полковник Анатолий Гуляев. Источник: МО РФ

Сегодня Главное управление вооружения Вооружённых Сил Российской Федерации отмечает 95-летие со дня образования. Как обеспечить гарантированное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставкам и ремонту образцов вооружения и техники с учётом возросших потребностей армии и флота? Какие меры принимаются, чтобы поддерживать их на требуемом уровне технической готовности, в том числе в ходе специальной военной операции?

Как наращиваются сегодня производственные мощности оборонно-промышленного комплекса? Об этом и многом другом – в интервью, которое дал «Красной звезде» начальник Главного управления вооружения Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Анатолий ГУЛЯЕВ.

– Анатолий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о задачах, которые решает Главное управление вооружения сегодня.

– В условиях напряжённой военно-политической обстановки и обострения угроз безопасности Российская Федерация целенаправленно и последовательно осуществляет политику сдерживания и предотвращения военных конфликтов. В этих целях выполняются мероприятия по совершенствованию военной организации, перевооружению войск и сил, осваиваются новые формы и способы применения Вооружённых Сил.

Оснащение современным вооружением, военной и специальной техникой, а также разработка перспективных образцов являются основными задачами, реализуемыми в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

Эти задачи трансформированы в проект государственной программы вооружения. Её основные приоритеты – обеспечение Вооружённых Сил Российской Федерации современными образцами вооружения и высокоточными средствами поражения, беспилотными разведывательными и ударными летательными аппаратами, роботизированными, лазерными и гиперзвуковыми системами.

Главное управление вооружения сегодня является одним из ключевых органов военного управления, участвующих в формировании и реализации основ военно-технической политики по вопросам разработки и модернизации, а также поддержания ВВСТ в готовности к применению по назначению. Именно здесь координируется деятельность федеральных органов исполнительной власти в области стандартизации оборонной продукции, организовывается перспективное и текущее планирование мероприятий по стандартизации и каталогизации оборонной продукции, а также работ по унификации комплектующих изделий ВВТ.

Так, за последние пять лет под руководством Главного управления вооружения организована актуализация более 500 государственных военных стандартов, устанавливающих требования к процессам планирования, разработки, производства, эксплуатации и ремонта изделий военной техники, а также требования в отношении отдельных видов военной продукции. Кроме того, по инициативе и при нашем активном участии воссоздана федеральная система каталогизации продукции для федеральных нужд.

Важным направлением деятельности Главного управления вооружения является координация эксплуатации, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной техники.

В рамках реализации указанных задач проводится работа по совершенствованию нормативной правовой базы Российской Федерации в целях обеспечения расходов войск на содержание, эксплуатацию и ремонт ВВСТ.

Принимаемые меры позволяют быть им на требуемом уровне технической готовности, в том числе в ходе специальной военной операции.

Главное управление вооружения сегодня является одним из ключевых органов военного управления, участвующих в формировании и реализации основ военно-технической политики по вопросам разработки и модернизации, а также поддержания ВВСТ в готовности к применению по назначению

– Изменилась ли программа перевооружения за период проведения СВО?

– Начавшаяся в феврале 2022 года специальная военная операция внесла свои коррективы в плановый период государственной программы вооружения. Существенно изменились порядок и содержание работ по формированию, корректировке и реализации государственного оборонного заказа. Высокая динамика изменения способов ведения боевых действий потребовала новых неординарных подходов к решению возникающих задач.

Уже на начальном этапе специальной военной операции был выполнен большой объём работ по совершенствованию нормативной правовой базы в целях реализации заданий государственного оборонного заказа, а также по выполнению опытно-конструкторских работ, направленных на модернизацию и создание новых образцов вооружения и военной техники.

Оперативно проведён анализ статистики основных неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, в целях их дальнейшего недопущения. Организована работа войсковых ремонтно-восстановительных органов и выездных ремонтных бригад, что позволило значительно снизить объём ремонтно-восстановительных работ в заводских условиях на предприятиях промышленности.

Комплекс мер, принятых под руководством министра обороны Российской Федерации, его заместителя, отвечающего за организацию военно-технического обеспечения, во взаимодействии с Правительством Российской Федерации, Минфином России и Минпромторгом России, позволил кратно увеличить оснащение группировки войск наиболее востребованными образцами вооружения, военной и специальной техники.

– Анатолий Васильевич, расскажите о системе единого заказчика вооружения и военной техники, созданной не так давно. Как она помогает решать стоящие сегодня задачи перед Вооружёнными Силами России?

– С 2004 года в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации в Минобороны осуществлён переход к системе заказов и поставок ВВСТ, в которой обеспечивается принцип единого руководства.

Система заказов выведена из компетенции командований видов и родов войск с целью централизации и создания условий для перехода на единую систему технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации. Ключевым моментом является система заказывающих органов не по признаку ведомственной принадлежности, а на основе классификации типов вооружения, военной и специальной техники.

В связи с совершенствованием Вооружённых Сил Российской Федерации в 2007–2012 годах преобразования коснулись системы технического обеспечения и, следовательно, системы заказов ВВСТ. Основным содержанием трансформации системы заказов стало снижение затрат на разработку образцов при одновременном увеличении затрат на закупки образцов, серийно выпускаемых промышленностью.

Важным направлением деятельности Главного управления вооружения является координация эксплуатации, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной техники

– Справляются ли, по вашему мнению, предприятия оборонно-промышленного комплекса с нуждами Вооружённых Сил Российской Федерации сегодня? Как организовано взаимодействие с ними и контроль их работы?

– В условиях специальной военной операции Главным управлением вооружения организовано более тесное взаимодействие с аппаратом Правительства Российской Федерации, Минфином России, коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Минпромторгом России по контролю за ходом выполнения государственного оборонного заказа и принятию оперативных мер.

В целях обеспечения наращивания производственных мощностей головных организаций оборонно-промышленного комплекса и их кооперации решениями Президента Российской Федерации из федерального бюджета выделено около триллиона рублей. Это позволило в кратчайшие сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники для обеспечения действий Вооружённых Сил в ходе специальной военной операции.

В настоящее время организациями оборонно-промышленного комплекса завершаются указанные мероприятия, что, в свою очередь, позволит обеспечить гарантированное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставкам и ремонту образцов ВВСТ с учётом возрастающих потребностей армии России.

– Анатолий Васильевич, что бы вы пожелали всем, кого коснётся сегодняшний юбилей?

– Искренне поздравляю ветеранов и личный состав с 95-й годовщиной образования Главного управления вооружения Вооружённых Сил Российской Федерации! Желаю крепкого здоровья и успехов в реализации задач по оснащению войск современными и перспективными видами вооружений с целью обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности нашей Родины.

Юлия Козак