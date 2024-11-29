Путин назвал Белоусова современным министром обороны

По словам президента РФ, глава ведомства разбирается в теме дронов

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал Андрея Белоусова современным министром обороны, который разбирается в том числе в теме беспилотников.

"У нас современный министр обороны, человек, который неплохо разбирается во всех этих сферах, хотя по базовому образованию он прежде всего экономист. Но, тем не менее, он занимался и беспилотными летательными аппаратами, когда еще был первым вице-премьером. Так что он в материале. Они вместе с профессиональными военными думают об организации этой работы (по выделению БПЛА в отдельный вид войск - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.