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ТАСС

Путин назвал Белоусова современным министром обороны

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам президента РФ, глава ведомства разбирается в теме дронов

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал Андрея Белоусова современным министром обороны, который разбирается в том числе в теме беспилотников.

"У нас современный министр обороны, человек, который неплохо разбирается во всех этих сферах, хотя по базовому образованию он прежде всего экономист. Но, тем не менее, он занимался и беспилотными летательными аппаратами, когда еще был первым вице-премьером. Так что он в материале. Они вместе с профессиональными военными думают об организации этой работы (по выделению БПЛА в отдельный вид войск - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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