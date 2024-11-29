Британские солдаты во время военного парада в честь Дня Независимости в Киеве.

Daily Express: британцы не верят, что их армия готова сражаться с Россией

Замначальника штаба обороны Великобритании заявил, что ее вооруженные силы готовы сразиться с российскими войсками в любой момент, пишет DailyExpress. Газета поинтересовалась мнением читателей по этому вопросу. 83% опрошенных ответили – ничего подобного!

Элис Скарси (Alice Scarsi)

Напряженность между Кремлем и Западом резко возросла в последние дни после того, как Киев ударил по России ракетами большой дальности западного производства.

Замначальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован заявил на прошлой неделе, что вооруженные силы Великобритании готовы сражаться с российскими войсками в любой момент, если потребуется.

Генерал-лейтенант Магован сказал: “Если британской армии предстоит сражаться сегодня ночью, она будет сражаться”.

“Присутствующим в этом зале я бы посоветовал не питать иллюзий: если русские сегодня ночью вторгнутся в Восточную Европу, мы встретимся с ними в этой битве”.

Леденящее душу заявление, прозвучавшее в прошлый четверг в комитете по обороне Палаты общин, прозвучало на фоне очередного обострения — Москва не оставляет попыток нагнетать напряженность. Но согласны ли с этим вы, читатели? Проголосуйте в нашем опросе ниже.

Ранее на той же неделе президент России Владимир Путин усугубил тревогу своим заявлением, что Москва может нанести удар по военным объектам любой страны, чье оружие будет использовано против России.

Более того, в тот же день, когда генерал-лейтенант Магован выступал перед комитетом, российский лидер сообщил, что его армия запустила новую гиперзвуковую ракету по украинскому военному объекту.

На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с едва прикрытой угрозой в адрес США и Великобритании, назвав этот шаг предупреждением Западу.

Отношения между Западом и Россией были напряженными с тех пор, как Москва начала свою противоправную спецоперацию на Украину в феврале 2022 года (то есть Британия имеет право защищать своими военными и финансовыми ресурсами на Украине себя и типа "весь свободный мир", а Россия – для свой защиты от этого "свободного мира" – такого права не имеет? Вот это логика! – Прим. ИноСМИ). Однако удары ВСУ по целям в тылу России с использованием американских и британских ракет большой дальности — ATACMS и Storm Shadows соответственно — привели к новому витку напряженности, после того как российские политики и пропагандисты выступили с новыми ядерными угрозами в адрес Европы и США.

На все более пугающую риторику Москвы наложилось новое предупреждение главы военного комитета НАТО голландского адмирала Роба Бауэра предпринимателям.

На мероприятии Центра европейской политики во вторник он заявил, что сдерживание — это обязанность, которая возложена не только на военных.

Он сказал: “Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары будут доставлены и оказаны при любых обстоятельствах, это станет ключевой частью нашего сдерживания”.

Он добавил: “Мы видим это по участившимся диверсиям, а Европа — еще и по поставкам энергоносителей”.

Ранее Германия объявила о составлении списка бункеров и других подземных сооружений, которые могут послужить убежищем для мирных жителей в случае нападения.

Опрос британцев в Daily Express

Опрос британцев в Daily Express

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