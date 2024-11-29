Источник изображения: topwar.ru

Чтобы защитить украинские объекты от российских ударов, Нидерланды поставили Украине три пусковые установки для зенитного ракетного комплекса Patriot. Они понадобятся Киеву, так как предстоит тяжелая зима.

Об этом заявил на своей странице в соцсети министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

Украине предстоит суровая зима из-за продолжающихся разрушительных воздушных атак. Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot

- утверждает высокопоставленный европейский чиновник.

Брекелманс заявил, что поставки средств противовоздушной обороны из Нидерландов послужат спасению жизней и защитят украинскую инфраструктуру. По его словам, остановка «российской агрессии» важна как для Киева, так и для Амстердама.

Согласно сообщению немецкого агентства DPA, Германия намерена разместить свои системы ПВО Patriot на территории Польши. Предполагается, что их местом дислокации станут окрестности города Жешув, недалеко от аэродрома, который уже давно выполняет функцию главного логистического узла для поставок вооружений украинским военным.

Источник изображения: topwar.ru

ЗРК Patriot способен поражать воздушные цели на расстоянии до 80 километров на максимальной высоте 24 километра.

Неделей ранее в оборонном ведомстве Нидерландов объявили, что поставка 18 обещанных истребителей F-16 в учебный центр НАТО в Румынии завершена – последние два самолета прибыли на место. Они будут задействованы для подготовки военных летчиков из разных стран, в том числе с Украины.