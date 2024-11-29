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Украинские военные заявляют о засилье российских дронов на поле боя, что вынуждает их прибегать к модернизации поставляемой Западом техники, призванной обеспечить хотя бы минимальную защиту от БПЛА.

Так, в ходе учений недавно сформированной 155-й отдельной механизированной бригады был замечен немецкий танк Leopard 2A4, прошедший существенную доработку. Машина обвешена блоками ДЗ «Контакт-1» и складывающейся решетчатой броней, чтобы уберечь её от быстрого поражения беспилотниками.

Личный состав недавно созданной 155-й омбр имени «Анны Киевской» проходил обучение во Франции, которая также отвечала за её оснащение, не считая танков Leopard 2A4. Париж передал на вооружение соединения БТР VAB, легкие колесные танки AMX-10C и САУ Caesar.

155-я омбр должна стать новым «образцовым» соединением. Сейчас украинские ресурсы и западные СМИ уже не превозносят 47-ю омбр «Магура». А в 2023 году она рассматривалась как основной «таран» против российских войск в ходе летнего контрнаступления. Бригаду, оснащенную западной бронетехникой и укомплектованную личным составом, прошедшим обучение под руководством инструкторов НАТО, преподносили как «эталонную».

Однако «Магура» не оправдала возложенных на неё надежд, так и не сумев прорвать российскую оборону, и была благополучно вычеркнута из медиа-повестки. Теперь она забыта и настало время новых «героев».