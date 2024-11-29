Newsweek: идеи Зеленского приводят к тысячам бессмысленных смертей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Идеи Владимира Зеленского о "справедливом мире" на Украине негативно отражаются на национальных интересах США и приводят к бессмысленным жертвам, пишет Энтони Дж. Константини в статье для Newsweek.

"Жесткая идея "справедливого мира", которая может быть принята только в том случае, если Украина получит обратно свои территории, негативно влияет на национальные интересы Америки и приводит к тысячам бессмысленных смертей", — говорится в публикации.

Автор называет подобное условие Зеленского "фантазией" и считает, что администрация нового президента США может прийти к такому же выводу.

"Если Украина продолжит настаивать на неработоспособном видении Зеленского о "справедливом мире", то администрация Трампа может просто умыть руки в этой ситуации", — резюмировал он.

Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.