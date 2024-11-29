Минобороны КНР: Китай против того, чтобы на него сваливали вину за украинский кризис

По словам официального представителя МО У Цяня, Пекин придерживается объективной позиции в отношении конфликта между Россией и Украиной

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Пекин придерживается объективной позиции в отношении конфликта между Россией и Украиной и выступает против того, чтобы на Китай сваливали вину за украинский кризис. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о причастности Китая к украинскому кризису.

"В украинском вопросе Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, - отметил он. - Мы решительно выступаем против упоминания КНР [в этом контексте] и переваливания вины на Китая".

Ранее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на лекции в Маастрихте сказал, что российско-украинский конфликт якобы является частью глобальной борьбы за влияние, преимущественно между США и Китаем. Это противостояние приведет к новым региональным конфликтам, предположил он.

Ранее китайский дипломат Ван Вэньбинь, занимавший должность официального представителя МИД КНР, заявил, что НАТО несет неснимаемую ответственность за украинский кризис.