Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане.

Путин: в России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск

АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. В России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президента спросили, следует ли в России выделить операторов дронов в отдельный вид войск.

"Сейчас над этим тоже думают, в Генштабе, в министерстве обороны", - сказал Путин журналистам.

Он добавил, что министр обороны Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с беспилотниками, и совместно с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы.