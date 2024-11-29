Трампу нет дела до Украины. Ее поражение он может просто свалить на Байдена (The Economist, Великобритания)

Economist: судьба Украины зависит от интереса Трампа к сделке

Союзники США надеются, что Трамп не откажет Украине в "помощи", и уверенно рассуждают о том, что поражение Киева он расценил бы как собственный провал, пишет The Economist. Однако на самом деле Трамп может просто свалить все на Байдена и двигаться дальше.

“Они гибнут — и русские, и украинцы, — посетовал Дональд Трамп в прошлом году. — Я хочу, чтобы они перестали гибнуть. И я этого добьюсь... за 24 часа”. В январе Трамп вернется в Белый дом. Сможет ли он положить конец крупнейшему конфликту в Европе с 1945 года? Шансы явно не на его стороне. Ему придется преодолеть неподатливость русских, возмущение украинцев и разобщенность европейцев. “Это как Христофор Колумб вглядывается в морской горизонт, думая, что направляется в Индию”, — говорит бывший вице-премьер Украины и министр иностранных дел Константин Грищенко. Есть опасения, что Трамп продавит невыгодную сделку сугубо для вида.

Если приоритетом Трампа остается урегулирование — в любом виде — то он может просто свернуть помощь Украине и потребовать, чтобы она приняла требования России. Некоторые в его окружении (в частности, его сын Дональд-младший) ликуют от перспективы, что Трамп лишит Украину “содержания” — то есть миллиардов, которые Америка выделяет ей на военную и экономическую поддержку. “Мне без разницы, что будет с Украиной”, — заявил избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в 2022 году. “Я остаюсь противником практически всех вариантов, чтобы США продолжали финансировать эту опосредованную войну”, — добавил он уже в апреле этого года.

Если Америка предоставит Украину самой себе, Владимир Путин сможет диктовать свои условия. В июне он четко изложил свою позицию: Украина должна вывести свои войска из четырех областей, аннексированных Россией — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — хотя примерно четверть их территории останется под контролем Киева. Кроме того, Россия сохранит за собой и Крым, который присоединила еще в 2014 году. Украине также придется отказаться от планов вступить в НАТО.

Это, несомненно, позерство и рисовка. В ноябре российские чиновники сообщили информационному агентству Рейтер, что рассмотрят возможность простой заморозки нынешних линий “с перспективой для переговоров о точном разделе территории”. Однако на фоне масштабного отступления ВСУ, кипучей работы российского ВПК и вступления в битву северокорейских войск на стороне России (в РФ ранее обращали внимание на то, что у США и Запада в целом нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. – Прим. ИноСМИ) Путин явно считает, что преимущество на его стороне. Хотя экономическое и социальное давление внутри страны нарастает, он не торопится заканчивать конфликт. Более того, он мог бы даже стряхнуть пыль с унизительных требований, выдвинутых российскими переговорщиками в 2022 году, включая строгие ограничения для вооруженных сил Украины — не более 85 000 человек личного состава, максимум 342 танка и ракеты дальностью не больше 40 км — хотя знает, что украинцы на это не пойдут даже под нажимом.

Некоторые наблюдатели, однако, полагают что Трамп сочтет поражение Украины пагубным как для Америки, так и для его собственного имиджа. “Трамп не позволит, чтобы его разыграли как лоха”, — утверждает Мэтью Крениг из Атлантического совета в Вашингтоне, округ Колумбия, который недавно выступил соавтором статьи для журнала "Экономист" вместе с Майком Уолцем, которого Трамп назначил своим советником по национальной безопасности. — Он не допустит невыгодной сделки”. Трамп опасается, что провал на Украине подорвет его популярность точно так же, как сумбурный вывод войск из Афганистана в 2021 году вышел боком Джо Байдену, говорят осведомленные источники.

Уолц признал, что Америке может понадобиться некий рычаг, чтобы добиться от Путина лучших условий. Он предложил Америке расширить экспорт газа, прекратить продажу российской нефти, предоставить Украине больше оружия и ослабить ограничения на его использование в том случае, если Путин не сядет за стол переговоров. Курт Волкер, специальный посланник по Украине на первом сроке Трампа, предполагает, что изначальный подход Трампа может быть прост: потребовать остановить боевые действия без каких бы то ни было условий.

В трамповском лагере “Вернем Америке былое величие” задумались и о том, как обеспечить соблюдение будущей договоренности. Кит Келлог, генерал в отставке, которого Трамп на этой неделе назначил новым специальным посланником по России и Украине, и Фред Флейц, ветеран ЦРУ из протрамповского аналитического центра, предложили Америке “продолжать вооружать Украину, чтобы гарантировать, что Россия не предпримет дальнейших шагов и не нападет снова после прекращения огня”. От Киева не будут требовать уступить противнику территорию, а Америка и союзники снимут санкции и нормализуют отношения лишь в том случае, если Россия подпишет урегулирование, “приемлемое для Украины”. Если Трамп примет эти предложения, украинцы будут в восторге.

Другой вопрос, какая роль будет отведена Европе. Советники президента Франции Эммануэля Макрона опасаются, что дипломатия превратится в американо-российский “междусобойчик”, в котором Украина и Европа останутся не у дел. “Не думаю, что нам следует бороться с Трампом из-за того, что мы хотим мира на Украине”, — сообщил один дипломат из Восточной Европы. Он убежден, что не только апологеты России призывают к прекращению боевых действий. Но целью, добавил он, должен быть прочный мир, а не некий полуфабрикат. “Трамп все еще взвешивает разные идеи, — говорит дипломат, — и он смотрит, чтó могут предложить европейцы”.

Возможно, помимо собственно идей потребуется преподнести и фунт плоти (Выражение восходит к пьесе Шекспира “Венецианский купец”, где ростовщик Шейлок дал купцу Антонио ссуду в обмен на право стребовать фунт мяса с его тела. – Прим. ИноСМИ). Трамп считает, что в вопросе помощи Украине, как и с обороной континента как такового, основную часть расходов должны нести европейцы. С 24 января 2022 года по 31 августа 2024 года Европейские страны выделили на помощь Украине около 118 миллиардов евро (124 миллиардов долларов). Для сравнения, Америка выделила 85 миллиардов евро — таким образом, соотношение составляет почти 60 к 40. Но если Трамп потребует поделить расходы как 80 к 20, пусть так и будет, предположил один европейский дипломат, назвав это скромной ценой за дальнейшее участие Америки. Усталость Европы от конфликта также преувеличена. Так, в Германии, согласно недавнему опросу Politbarometer, 43% респондентов хотели бы увеличить помощь Украине и лишь 24% — сократить.

Проблема в том, что в случае достижения договоренности политическая поддержка дальнейшей помощи может быстро рассеяться. Россия тратит на оборону более 8% ВВП и благополучно продолжит перевооружаться. Украине же тем временем предстоит демобилизация, чтобы возродить экономику. Это может соблазнить Путина предпринять новую попытку через год или два.

Разумеется, Украина хотела бы получить надежные гарантии безопасности — в идеале в виде членства в НАТО. Но Трамп не раз отзывался об альянсе пренебрежительно. “НАТО — это пережиток прошлого, который следует упразднить”, — писал Пит Хегсет, его назначенец на пост министра обороны четыре года назад. И даже если Трамп все же передумает, другие члены НАТО — например, Венгрия — могут наложить вето на вступление Украины.

Некоторые из окружения Трампа предложили Европе вместо этого сформировать “коалицию желающих” и разместить войска на территории Украины. Однако этот шаг серьезно обременит вооруженные силы Европы. Многие страны Восточной Европы принимают у себя многонациональные боевые группы НАТО и не желают от них отказываться. А высшее командование НАТО не захочет передавать для этого резервные силы альянса. Еще одна проблема — деньги. Например, Германия запланировала отправку бригады в Литву. Однако одно лишь создание контингента может обойтись в 6 миллиардов евро, тогда как его поддержание и обслуживание потребует еще 800 миллионов евро в год. Базы на Украине потребуют более сложной логистики и более совершенных средств обороны. Стоимость размещения, скажем, пяти бригад запросто превысит те 43,5 миллиарда, что страны ЕС на сегодняшний день потратили на военную помощь Украине. И вообще маловероятно, что европейцы отправят какие бы то ни было войска без хотя бы некоторого американского участия, хотя прикрытия с воздуха и косвенной поддержки может оказаться достаточно.

Складывается ощущение, что европейские правительства не продумали этот вопрос во всех подробностях, говорит осведомленный источник: “Есть грандиозная идея, но никакого серьезного планирования не видно”. Но общий план уже обсуждается на высоком уровне в европейских столицах. Государства Северной и Восточной Европы охотнее одобрят этот замысел, а вот на западе и на юге могут поспорить. Хотя общественное мнение во многих европейских странах и против, если контингент будет многонациональным, а отправка состоится уже после прекращения боевых действий, это может оказаться более приемлемым вариантом.

Макрон высказывался об отправке французских войск на Украину во всеуслышание. Еще одним вероятным участником экспедиционного корпуса станет Великобритания. Ее вооруженные силы сыграли значительную роль на Украине, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер стремится восстановить связи в сфере безопасности и обороны с европейскими партнерами. Немецкие чиновники колеблются, однако считается, что Фридрих Мерц, лидер правых христианских демократов и вероятный канцлер, смотрит на это более благосклонно.

Двинуться дальше и свалить все на Байдена

Однако эти планы зависят оттого, сохранит ли сам Трамп хоть какой-либо интерес к сделке. Эрик Чиарамелла из Фонда Карнеги за международный мир* в Вашингтоне, округ Колумбия, работавший в Белом доме при Трампе, утверждает, что в Республиканской партии набирает силу изоляционистское крыло. Трамп может попытаться добиться легкой сделки неким сочетанием “пряника” для России и “кнута” для Украины: предложит снять санкции с Москвы и пригрозит прекратить поставки оружия Киеву. Если Украина рухнет, говорит Чиарамелла, Трамп просто обвинит во всем Байдена.

Крах Украины — отнюдь не неизбежность, хотя российские успехи в ближайшие недели наверняка расширятся. Администрация Байдена ускоряет поставки оружия до истечения своих полномочий, тратя последние средстваиз выделенных Конгрессом и бросая на фронт все, что сможет. Она сняла ограничения на удары определенными ракетами по целям в России и перебрасывает на Украину противопехотные мины, чтобы помешать продвижению России. Оружие продолжит поступать и в следующем году, если только Трамп не вмешается. Высокопоставленные должностные лица администрации Байдена утверждают, что украинские запасы артиллерийских снарядов, зенитных ракет и других боеприпасов уже давно не были столь полны.

Союзники Америки с такой уверенностью рассуждают о том, что Трамп не предаст Украину, скорее из надежды, чем из убеждения. Однако многие в украинском руководстве приветствовали победу Трампа. Президент Владимир Зеленский прельщает американские фирмы эксклюзивным доступом к украинским месторождениям редких минералов — падкому на сделки Трампу это может приглянуться. Глава военного комитета НАТО Адмирал Роб Бауэр на Международном форуме по безопасности в Галифаксе в Канаде в конце ноября заявил: “Ума не приложу, какой США интерес, чтобы победителем из мирных переговоров вышел Путин”. Министр иностранных дел одной европейской страны отказался даже думать о том, что Украину бросят на произвол судьбы. “Это было бы таким шоком, что этого точно не произойдет”, — заключил он.

_______________________________

* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.