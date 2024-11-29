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Военное обозрение

Европарламент призвал страны ЕС нарастить поставки вооружений Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Европарламент утвердил резолюцию, в рамках которой странам ЕС рекомендуется наращивать поставки Украине дальнобойных ракетных вооружений и военной авиации, а также расширить санкции против России.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале законодательного органа Евросоюза, содержатся призывы к правительствам стран объединения предоставить украинской армии дальнобойное оружие, современные средства ПВО, в том числе SAMP/T и Patriot, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, а также системы радиоэлектронной борьбы и ПЗРК.

Кроме того, в Европарламенте предложили странам ЕС создать в замен Европейского фонда мира новый формат для финансирования военных поставок Киеву. Соответствующая инициатива обусловлена тем, что Венгрия продолжает блокировать выделение средств из фонда на приобретение вооружений для ВСУ. При этом предполагается, что новый формат будет включать только страны, готовые и обладающие возможностью предоставлять Украине военную помощь.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза не смогли договориться о разблокировании средств Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений и боеприпасов украинской армии. В настоящее время в Европейском фонде мира остаются заблокированными 6,6 миллиарда евро, из которых предполагалось компенсировать странам Евросоюза расходы на военную поддержку киевского режима.

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Patriot ЗРК
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