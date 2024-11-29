В немецком издании дан анализ применения ВС РФ дробовиков против дронов

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В немецком издании Hartpunkt, ссылаясь на отчёт командования спецназа ВСУ, даётся анализ применения ВС РФ дробовиков против дронов, используемых украинской армией для поражения личного состава и матчасти.

Как указывается, российская сторона остановила свой выбор на экономичном и широко доступном дробовике 12-го калибра:

Оптимальное применение такого дробовика ограничивается абсолютно ближней дистанцией и эффективно бороться можно только с низко и сравнительно медленно летящими целями.

Утверждается, что угроза, которую представляют БПЛА в целом и FPV-дроны в частности, приобрела такие масштабы, что к каждой машине с открытым верхом, работающей вблизи фронта, прикрепляется стрелок с дробовиком, как и к каждой группе, находящейся на марше.

Для обнаружения украинских дронов используется пассивный детектор «Булат-3», который обеспечивает круговое покрытие. Как отмечается, надежное обнаружение возможно с расстояния 1000 м. Стрелки при поражении БПЛА действуют совместно со средствами РЭБ, что позволяет добиться результата на больших дистанциях.

ВС РФ не только обороняются от дронов, но и пытаются вычислить маршруты их подхода и ухода. Этому способствует порой довольно статичная линия фронта. Основываясь на обнаруженных схемах движения БПЛА, устраиваются засады с участием нескольких стрелков.

Наиболее распространенным дробовиком в российских войсках является «Вепрь-12», который во многом схож с АК-74 и поэтому легко осваивается личным составом. Это компактное оружие с длиной ствола 51 см может применяться против дронов со сравнительно высокой скорострельностью из магазина емкостью 5, 6 или 10 патронов.

Источник изображения: topwar.ru

МР-155

МР-155, разработанное концерном «Калашников» и созданное на основе гражданского охотничьего ружья, также становится всё более популярным. Версия, оптимизированная для защиты от дронов, была представлена в августе 2024 года. Предпочтительно используется патрон 12х89 для достижения необходимой дальности.

Как указывается, ВС РФ с помощью адаптера «Росянка» российской компании «Ингра» переоборудуют стандартные 40-мм гранатометы ГП-25 в однозарядные дробовики 12-го калибра [Об этом изделии на «ВО» публиковался материал]. Однако, как отмечается в издании, гранатометы недостаточно маневренны, чтобы эффективно бороться с БПЛА на близком расстоянии.

В анализе подчеркивается важность, которую российская сторона придает обучению стрелков защите от дронов. Зачастую оно проходит вблизи линии фронта. Для улучшения подготовки привлекаются гражданские инструкторы по спортивной стрельбе. Повышение квалификации проходит в полной индивидуальной экипировке и в условиях, моделирующих боевые действия. Первоначально в качестве мишеней используются глиняные голуби, а затем, в некоторых случаях, недорогие небольшие дроны. Также интенсивно практикуется обучение борьбы с БПЛА с применением других видов ручного оружия, например автоматов.

Российская сторона серьезно относится к защите от дронов и обладает необходимой адаптивностью для реагирования на угрозу. Это включает в себя все области: от организации до обеспечения подходящей инфраструктуры и матчасти. Благодаря использованию дробовика, применяемого совместно со средствами обнаружения и РЭБ, ВС РФ дали экономически эффективный ответ на угрозу со стороны небольших БПЛА на близком расстоянии

- делается вывод в анализе.